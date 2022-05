Willkommen in der Möbel Janz-Familie

Mit viel Herzblut bereitet das Team von Möbel und Küchen Janz seinen Kunden ein Einkaufserlebnis mit rundum gutem Gefühl, denn alle wissen: Neben der Qualität der Ware und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist vor allem der Service und die Qualität der Beratung heute wichtiger denn je. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg“, bestätigen die Geschwister Christiane Janz-Schnack und Robert Janz, die das Familienunternehmen heute in dritter Generation führen. Ein familiäres und vertrauensvolles Miteinander im Team wird daher großgeschrieben. „Unsere Bürotür steht immer offen, bei Fragen oder Probleme kann jeder zu uns kommen. Als Arbeitgeber versuchen wir, durch flexible Arbeitszeiten unseren Mitarbeitenden ein ausgewogenes Familienleben zu ermöglichen“, erklärt Christiane Janz- Schnack, die selbst Mutter einer Tochter ist und daher ein ausgeprägtes Bewusstsein für familienfreundliches Arbeiten hat. 1928 legte ihr Großvater Heinrich Janz mit seinem Tischlerbetrieb in Schönkirchen den Grundstein für das Traditionsunternehmen, das heute einer der wenigen noch inhabergeführten Möbelhändler in Schleswig-Holstein ist. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und haben in den letzten Jahren immer wieder in die Zukunft unseres Unternehmens investiert“, erklären Christiane Janz-Schnack und Robert Janz. In der großen Ausstellung finden die Kunden Qualitätsmöbel für jeden Bedarf, Geschmack und Geldbeutel. Die Profis von Küchen Janz planen zudem ganz nach Kundenwunsch die neue, maßgeschneiderte Einbauküche. Seit 2017 ist Möbel Janz Interliving- Partner und zählt damit zu einem Verbund von 50 Einrichtungshäusern deutschlandweit, die sich einem hohen Maß an Qualität, Beratung und Service verschrieben haben. „Wir freuen uns über interessierte Bewerber, die mit ihrem Engagement unser Team verstärken möchten“, laden die Geschwister Janz ein.

Möbel Janz

Gründungsjahr: 1928

Geschäftsführer: Christiane Janz-Schnack, Robert Janz

Mitarbeitende: 48

Schönberger

Landstraße 59-61

24232 Schönkirchen

Tel. 04348/9170-0

info@moebel-janz.de

www.moebel-janz.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Familienunternehmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge