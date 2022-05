Zu Hause in Kiel: Die CITTI-Unternehmensgruppe

Zur Unternehmensgruppe gehören CHEFS CULINAR, der Marktführer im Lebensmittel-Zustellgroßhandel, sowie die CITTI PARKs mit den beeindruckenden CITTI Märkten, das E-Commerce-Unternehmen lieferello und der Schiffsausrüster HMS. Als inhabergeführtes Familienunternehmen ist das innovative Denken über Generationen hinweg ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur. Investitionen in unterschiedliche Segmente und eine internationale Wachstumsstrategie machen das Unternehmen zukunfts und krisenfest. Heute leistet die Kieler Zentrale mit über 600 Mitarbeitenden einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der operativen Einheiten und vergrößert sich aktuell auch räumlich durch einen Neubau. Die CITTI Handelsgesellschaft in Kiel übernimmt als Shared Service Center die zentrale Steuerung sämtlicher unternehmensübergreifender Fachgebiete wie IT, Einkauf, Finance, Legal, Bauabteilung, Marketing oder HR der gesamten Unternehmensgruppe, zu der ca. 10.000 Mitarbeitende gehören. Diese große Vielfalt an Fachbereichen bietet einzigartige Karrierechancen. In der IT, die als Inhouse-Dienstleister nationale und internationale Prozesse aller operativen Geschäftsbereiche und der Verwaltung im Bereich der IT und Digitalisierung unterstützt, engagieren sich mittlerweile rund 160 Mitarbeitende. „Der Erfolg der CITTI-Unternehmensgruppe hängt von dem Engagement, dem Teamgeist und der Qualifikation jedes einzelnen Mitarbeiters ab“, ist sich Gerhard Lütje sicher, „deshalb möchten wir beständig ein Arbeitsumfeld bieten, in dem man sich wohl und wertgeschätzt fühlt.“ Trotz der Größe sind die Vorteile eines gut geführten Familienunternehmens, wie die kurzen Entscheidungswege und ein unkompliziertes, freundliches Miteinander, erhalten geblieben. „Ob man mit seinem Arbeitgeber zufrieden und gemeinsam erfolgreich ist, geht Hand in Hand mit der Frage, ob man die gleichen Werte teilt. Deshalb geht es in einem Bewerbungsgespräch nicht nur um Qualifikationen, sondern auch darum, ob es menschlich passt“, verrät das Recruiting-Team mit Kristina Nagler, Carolin Geiß und Lynn Adler. Die vielen Firmenjubiläen von Mitarbeitenden, die teils schon seit Jahrzehnten beim Unternehmen arbeiten, bestätigen die positive Firmenkultur und die CITTI-Gruppe als Top-Arbeitgeber der Region.

CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Gründungsjahr: 1972

Geschäftsführer:

Gerhard Lütje, Peter Wenzel,

Dirk Lütje

Mitarbeitende: ca. 10.000

Mühlendamm 1

24113 Kiel

Tel. 0431/ 68 93 0

Email: karriere@citti.de

www.meine-karriere-imhandel.de

Benefits:

Familienunternehmen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Kantine