Arbeiten mit Weitblick

Dieses Vorgehen hat sich auch in der Planung und Umsetzung von Kundenprojekten seit Jahren bewährt. Um diese Agilität noch weiter im Team zu verankern, vermitteln in praxisnahen Workshops Certified Professional Scrum Master interessierten Mitarbeitenden die Idee und die Praxis des agilen Arbeitens, die bei einem zusätzlichen Stammtisch vertieft werden.

Consist ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen bewusst und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat sich von EcoVadis bewerten lassen und auf Grund seiner Leistungen beispielsweise in den Bereichen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte eine Bronze-Medaille erhalten. Fünf Commitments bestimmen die Unternehmenskultur: Professionalität, Verantwortung, Engagement, Fairness, Freundlichkeit. Consist verfügt seit Langem über eine hohe Flexibilität hinsichtlich des mobilen Arbeitens: Durch erprobte technologische Möglichkeiten ist ein Großteil der Dienstleistungen in Beratung, Service und Vertrieb von den Mitarbeitenden remote leistbar. Diese Flexibilität hat sich bewährt, sodass in Zeiten der Pandemie der Umstieg auf ein fast komplett mobiles Arbeiten reibungslos funktionierte. Videokonferenzen, digitale Veranstaltungsformate und virtuelle Plattformen für den gegenseitigen Austausch sind an der Tagesordnung.

Auch das interne Weiterbildungsangebot ist inzwischen online und wird vom Team sehr gut angenommen. Auf Grund des problemlosen mobilen Arbeitens wird dieses auch in Zukunft bei Consist Bestand haben. Ein weiterer Vorteil ist dabei natürlich auch die Möglichkeit der bundesweiten Rekrutierung von Mitarbeitenden. Flexibles Arbeiten sowie individuelle Weiterbildungsmaßnahmen zählen ebenso zu den Benefits wie eine betriebliche Altersvorsorge und das Angebot, Leasingfahrzeuge zu nutzen (Fahrräder, E-Bikes, Pkw). Dank betrieblichem Gesundheitsmanagement stehen den Consist-Beschäftigten zahlreiche Angebote zur Verfügung, um sich gesund und fit zu halten. Wer nach einer neuen beruflichen Herausforderung sucht, findet auf www.consist.de/karriere die aktuellen Stellenangebote. Consist bildet auch aus. Neben der Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ist auch ein Duales Studium in Wirtschaftsinformatik möglich.

Consist Software Solutions GmbH

Gründungsjahr: 1983

Geschäftsführer: Martin Lochte-Holtgreven,

Jörg Hansen, Daniel Ries

Mitarbeitende: ca. 220

Christianspries 4

24159 Kiel

Tel. 0431/3993-500

E-Mail: office@consist.de

www.consist.de

Benefits:

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Teamevents

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge