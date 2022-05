Career Starter. Starte in Deine berufliche Zukunft.

Ziel dieser Berufsorientierung ist ein optimaler Person-Job-Fit, der sich auch positiv auf die psychische Gesundheit der zukünftigen Arbeitnehmer*innen von morgen auswirkt. Denn: Wer sich seinem Job gewachsen und sich in seinem Umfeld sicher fühlt, lebt gesünder. Genau diesen Aspekt greift das Unternehmen Vater pcs GmbH in seinem Coaching Career Starter auf. Mit dem sogenannten Career Starter Day bietet das Unternehmen im Rahmen der kompetenzorientierten Karriereberatung sowohl Berufsanfängern als auch Berufserfahrenen die Chance, die passende Ausbildung, das passende Studium oder den passenden Beruf auf Basis individueller Potentiale herauszufinden und sich außerdem professionell persönlich weiterzuentwickeln. Ein Career Starter Day besteht aus drei Bausteinen: 1. Know yourself. Beginne mit Dir selbst: Durch strukturierte Interviews und wissenschaftlich anerkannte Testverfahren wird ein klares Persönlichkeitsprofil mit Charaktereigenschaften, Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen herausgearbeitet, um darauf aufbauend den passenden Beruf zu finden. 2. Activate your ressources. Aktiviere die Stärke in Dir: Mithilfe des ressourcenaktivierenden Coachings werden körperliche und psychische Ressourcen gestärkt, um Problemlöseansätze für Stressund Belastungssituationen im Berufsleben ad hoc abrufen zu können. Diese Kenntnisse lassen sich zudem auch auf andere Lebensbereiche übertragen. 3. Empower your career. Nutze Deine Chance: Auf Basis der durchgeführten Potentialanalyse werden die Profile der Coachees mit verschiedenen Ausbildungs-, Studien und Jobmöglichkeiten abgeglichen und anhand dieser Ergebnisse konkrete Berufsempfehlungen ausgesprochen. Career Starter bietet einen Mehrwert für diejenigen, die mehr über sich selbst und ihre Potentiale erfahren möchten. Mehr Infos unter: www.vater-personal.de/ karriereberatung-coaching/ career-starter/ Klingt gut? Dann zögere nicht lang und vereinbare ein unverbindliches Erstgespräch mit:

