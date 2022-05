Durchstarten als Trainee bei TRASER Software

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Akteuren der Branche entstehen ebenso praktische wie innovative Softwarelösungen, die inzwischen bei mehr als 4500 User an über 300 Standorten für optimale Vernetzung sorgen. 2021 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung „Great Place to Work / Beste Arbeitgeber ITK“ für seine herausragende Unternehmenskultur.

Um seine Nachwuchskräfte in den Bereichen Entwicklung und Beratung bestmöglich auf die echte Jobwelt vorzubereiten, hat das Team 2021 ein unternehmenseigenes Traineeprogramm entwickelt, das im Oktober bereits in die dritte Runde geht. Darin durchlaufen die Trainees ein hochkarätiges, voll vergütetes Ausbildungsprogramm, das sie optimal darauf vorbereitet, als Software- Berater/-in oder Software- Entwickler/-in im Unternehmen durchzustarten.

„Mit unserem Traineeprogramm gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Zukunft und ermöglichen einen attraktiven Jobeinstieg. In sechs Monaten machen wir unsere Newcomer nachhaltig fit für unsere vielfältige Jobwelt, anstatt sie ins berühmtberüchtigte kalte Wasser springen zu lassen. Mit der Kombination aus theoretischen und praktischen Einheiten – darunter sind u.a. Trainings, Microsoft- Zertifikate, Exkursionen, Workshops, Hackathons und Praktika bei unseren Partnerunternehmen vor Ort – zeigen wir unseren Trainees, worauf es wirklich ankommt und lassen sie im Team in ihre Rollen wachsen“, erzählt Geschäftsführer Hauke Lamb, der das Traineeprogramm ins Rollen gebracht hat. Eine weitere Besonderheit ergänzt Geschäftsführer Torben Weber: „Die Entscheidung für den Schwerpunkt muss nicht an Tag 1 fallen und das soll sie auch gar nicht. Unsere Trainees können sich flexibel und individuell auf ihre eigenen Stärken ausrichten. Unterstützt werden sie dabei von ihren persönlichen Mentoren. Wir wollen Platz für Entwicklung geben und das nicht nur im digitalen, sondern vor allem auch im menschlichen Sinne. Auch dafür steht TRASER.“ Das Traineeprogramm richtet sich an IT-affine Hochschulabsolventen/- absolventinnen mit Optimierungsdrang.

Der Einstieg bei TRASER ist natürlich auch in anderen Bereichen wie z.B. Sales oder Marketing, in Form einer klassischen Ausbildung, über ein Praktikum oder die Abschluss-Thesis möglich. Das wachsende Team ist immer auf der Suche nach Verstärkung. Mehr dazu unter www.traser-software.de

TRASER Software

Gründungsjahr: 2014

Geschäftsführer: Hauke Lamb und Torben Weber

Mitarbeitende: 96

Christianspries 4

24159 Kiel

Tel. 0431/22 13 94 11

jobs@traser-software.de

www.traser-software.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten