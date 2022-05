Gemeinsam für die digitale Zukunft

Mittlerweile bietet die TNG Stadtnetz GmbH Expertise im Bereich der Rechenzentrumsdienstleistung, Softwareentwicklung, IT-Systemberatung, Telekommunikation und Glasfaserausbau, wobei der Glasfaserausbau von Marketing über Vertrieb, Planung und Netzbau bis hin zum Betreiben der Netze komplett inhouse abgebildet werden kann. Durch diese breite Aufstellung ermöglichen wir digitale Transformation und wollen so unseren Beitrag zum Fortschritt der Gemeinschaft leisten. Der internationale Investor ICG hat TNG im Jahr 2021 mit einem Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro noch einmal auf die nächste Stufe gehoben, und gemeinsam treiben wir nun den Glasfaserausbau von Schleswig-Holstein bis Hessen stark voran. Ein Arbeiten auf Augenhöhe und das nordische „Du“ gehören bei uns nach wie vor ebenso zum normalen Arbeitsalltag wie eine hochmoderne Ausstattung am Arbeitsplatz und ein eigenes Betriebsrestaurant für das leibliche Wohl. Besonders die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass auch das mobile Arbeiten viele Vorteile für unsere Mitarbeitenden bietet, und so ist auch jetzt noch in vielen Bereichen ein Mix aus mobilem Arbeiten und Anwesenheit im Büro ohne Probleme möglich. Zusammen mit unseren flexiblen Arbeitszeiten möchten wir so eine noch bessere Vereinbarkeit von privatem und beruflichem Leben ermöglichen. Der Start in das Berufsleben ist bei uns genauso möglich wie auch der Einstieg als Berufserfahrene/- r. Die vielen Möglichkeiten der Ausbildungsberufe, besonders im IT-Bereich, sind auf unserer Homepage zu finden. Aber auch alle Berufserfahren finden in den unterschiedlichsten Jobs die Chance zur Weiterentwicklung und zur Mitgestaltung der digitalen Zukunft. Besonders im technischen Bereich besteht aktuell ein großes Entwicklungspotenzial, zum Beispiel in der Software- Entwicklung oder auch als Techniker/-in im Bereich UNIX/LINUX sind neue Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen. Sollte die gewünschte Stelle einmal nicht ausgeschrieben sein, freuen wir uns auch sehr über Initiativbewerbungen in allen Unternehmensbereichen.

TNG Stadtnetz GmbH

Gründungsjahr: 1996

Geschäftsführer:

Dr. Sven Willert (CEO),

Moritz Meis,

Gunnar Peter,

Sven Schade,

Carsten Tolkmit,

Helmut Gertz

Mitarbeitende: 372

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel

Tel. 0431/7397-10

Fax: 0431/7097-555

www.tng.de

info@tng.de

Benefits:

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Teamevents

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Kantine