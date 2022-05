IT-Lösungen mit Künstlicher Intelligenz. Deine Karriere-Perspektiven. Deine Zukunft.

Unser Portfolio ist in den letzten Jahren besonders im Bereich der Software mit Künstlicher Intelligenz (KI-Chatbots und KI-Suche) stark gewachsen, weshalb wir unser tolles Team erweitern wollen.

Du willst viel erreichen?

Du suchst einen spannenden Job in einem innovativen Umfeld mit aussichtsreicher Perspektive für die Zukunft? Dann werde Teil unserer Mission, in der die Gesellschaft von der Digitalisierung profitiert, Menschen mit Software Außergewöhnliches erreichen und Arbeit Spaß macht.

Nutze jetzt Deine Chance.

Gestalte mit uns zusammen den digitalen Wandel von Unternehmen und sei schon heute bei der Entwicklung und Vermarktung von intelligenter Software dabei, welche Unternehmen in diversen Branchen entscheidend voranbringt.

Digitalisierung vorantreiben.

„Wir suchen innovative Denker und Macher, die mit uns gemeinsam für unsere Kunden exzellente Software- Lösungen entwickeln, unsere Kunden begeistern und mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten“, so Lydia Bahn, Geschäftsführerin der assono GmbH. Das Team bei assono soll sowohl im Bereich der Entwicklung als auch im Vertrieb verstärkt werden. Auch eine Initiativbewerbung lohnt sich, wenn Du unsere zukunftsrelevanten Software-Lösungen wie KI-Chatbots oder auch KI-gesteuerte Suchen nachhaltig mitgestalten oder auch vermarkten möchtest.

Prämierte KI-Lösungen.

Für die Entwicklung und Vermarktung des assono KI-Chatbots wurde assono bereits mehrfach mit Awards des international agierenden Technologiekonzerns IBM ausgezeichnet: So erhielt assono 2019 eine Auszeichnung in der Kategorie „Cognitive Excellence“ sowie 2021 für den Bereich „Customer Care“.

assono passt zu Dir, wenn ...

... Du mit unserem tollen Team an spannenden Projekten in den Bereichen Entwicklung, Administration, Marketing oder Vertrieb arbeiten möchtest. ... Du Deine Karriere im Bereich Digitalisierung mit zukunftsweisenden Technologien wie künstliche Intelligenz starten oder auch ausbauen möchtest. ... Du mit Begeisterung und Engagement Deine fachlichen Talente in ein wachsendes, norddeutsches IT-Unternehmen mit einbringen möchtest.

assono GmbH

Gründungsjahr: 2004

Geschäftsführer: Lydia Bahn,

Thomas Bahn



Lise-Meitner-Straße 4-7

24223 Schwentinental

www.assone.de/karriere

Benefits:

- Homeoffice/Mobiles Arbeiten

- Aufstiegschancen

- Kantine

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

- Flexible Arbeitszeiten

- Betriebliche Altersvorsorge