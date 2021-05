Vater Holding GmbH

Vater Unternehmensgruppe

Die Steuerung der Gruppe sowie die Bereitstellung der zentralen Dienstleistungen Personal, Marketing, Buchhaltung, Controlling, Fuhrpark und Recht erfolgt über unsere Holding am Firmensitz in Schwentinental. Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio für unsere Geschäftskunden erstreckt sich derzeit über die drei Kernbereiche Vater IT, Vater Elektro und Vater Personal. So vielfältig wie unsere Produkte und Dienstleistungen ist auch das Team von Vater. Hier trifft langjährige Berufserfahrung auf Startup-Mentalität – technisches Know-how auf betriebswirtschaftliches Verständnis. Und mittendrin: unsere Auszubildenden, die vom ersten Tag an fester Bestanteil unseres Vater-Teams sind. Gemischte Teams sowie unterschiedlichste Charaktere sorgen gemeinsam für unseren Erfolg. Ein familiäres Betriebsklima, ein partnerschaftlicher Umgang auf Augenhöhe und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur.

Vater IT

Kunden verstehen. Prozesse verstehen. Partnerschaft leben. Das ist unser Selbstverständnis bei Vater IT. Mit zahlreichen Spezialisten-Teams an unseren Standorten in Kiel und Hamburg gehört Vater IT seit Jahren zu einem der führenden IT-Dienstleister im Norden. Von der Technologie bis zur Prozessebene verfügen unsere Experten sowohl über das erforderliche Branchen- als auch das IT-Praxis Know-how. Mit Weitblick und der nötigen Agilität sind wir stets offen für Innovationen und neue Geschäftsfelder, die unser Vater-Portfolio erweitern, um unseren Kunden eine bestmögliche Betreuung bieten zu können. System Engineer. IT-Sicherheitsexperte. Softwareentwickler. Cloud-Consultant. Datenschutzbeauftragter – wer sich für Vater IT als Arbeitgeber entscheidet, den erwartet nicht nur eine zukunftssichere Branche und ein modernes Arbeitsumfeld, sondern auch ein breit gefächertes Aufgabengebiet mit viel Freiraum zur persönlichen Weiterentwicklung sowie Vater Unternehmensgruppe eine Vielzahl an Vater-Benefits wie z.B.: Firmenfahrzeug oder Mitarbeiterfahrzeug zur privaten Nutzung, eine betriebliche Krankenzusatzversicherung, Dienstrad-Leasing und vieles mehr. Im Rahmen unserer New Work Strategie setzen wir zudem nicht nur auf innovative Technik, sondern auch auf ein modernes Arbeitsumfeld. Deshalb modernisieren wir derzeit umfassend unsere Kieler IT-Standorte im Wissenschaftspark und in Wellsee.

Vater Elektro

Bei Vater Elektro trifft traditionelles Handwerk auf ein modernes, innovatives Arbeitsumfeld. Mit maßgeschneiderten Infrastruktur-Konzepten sowie intelligenten Sicherheitslösungen schaffen wir die Basis für einen reibungslosen Betriebsalltag bei unseren Kunden. Unser Portfolio erstreckt sich dabei über die drei Kernbereiche Elektrotechnik, Sicherheitstechnik sowie Datentechnik und macht uns nicht nur zu einem der größten Anbieter im Norden, sondern ermöglicht unseren Kunden zudem eine Rundum-Betreuung aus einer Hand. Aufgrund unserer Standorte, verteilt in Schleswig-Holstein und Hamburg, sind wir nah bei unseren Kunden und können bei Bedarf flexibel und schnell agieren. Unsere Beschäftigten erwartet ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit vielfältigen Projekten in unterschiedlichsten Branchen und Größen. Von unserem hohen Qualitätsanspruch profitieren Kunden und Beschäftigte dabei gleichermaßen. Denn neben einem hohen Qualitätsstandard unserer Produkte und Dienstleistungen legen wir zudem großen Wert auf eine hochwertige und moderne Arbeitsausstattung. So werden unsere Kollegen u.a. mit Firmen- oder Mitarbeiterfahrzeugen (z.B. VW Caddy) inklusive Tankkarten sowie hochwertigem Werkzeug ausgestattet und erhalten zudem ein Smartphone, das wie das Firmenfahrzeug auch privat genutzt werden kann.

Vater Personal

Seit über zehn Jahren sind wir im Bereich Vater Personal kompetenter Ansprechpartner für Bewerber und Unternehmen rund um das Thema Personal im hohen Norden. Hervorragende Markt- und Berufskenntnisse, eine enge Vernetzung zur regionalen Wirtschaft sowie ein professionelles Expertenteam sind dabei die Grundpfeiler unseres Erfolges. Als regionaler Arbeitgeber bieten wir unseren Bewerbern im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung sichere sowie spannende Jobs bei unseren Kundenunternehmen. Unbefristete Arbeitsverhältnisse, Zuschüsse zu vermögenswirksamen Leistungen oder zum Fitnessstudio sowie eine enge Betreuung durch unsere Personalberater machen das Arbeiten bei Vater Personal so besonders. Aufgrund unseres hervorragenden Netzwerkes besteht für unsere Bewerber aber auch die Möglichkeit, über den Weg der Direktvermittlung beim Traumarbeitgeber durchstarten zu können. Auch im Rahmen der beruflichen (Neu-)Orientierung ist Vater Personal der richtige Ansprechpartner. In unserem neu geschaffenen Bereich Karriereberatung werden individuelle Stärken, Motivation und Eignung eingehend analysiert und gemeinsam Karrierepfade für die Zukunft entwickelt. Für Unternehmen bieten wir ebenfalls ein umfangreiches Portfolio. Dieses erstreckt sich von professionellem Recruiting von Fach- und Führungskräften über die Durchführung von Personalauswahlverfahren und Personaldiagnostik sowie die Begleitung und Beratung von Veränderungsprozessen bis hin zur Übernahme von Teilaufgaben der Personalarbeit.

Benefits:

Mobiles Arbeiten

Dienstwagen

Mitarbeiterevents

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Vater Holding GmbH

Gründungsjahr: 1997

Gründer: Klaus-Hinrich Vater

Mitarbeiter: 500

Wasserwerksweg 18

24222 Schwentinental

Telefon: 0431/20084-352

karriere@vater-gruppe.de

www.vater-gruppe.de