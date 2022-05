Vater Unternehmensgruppe

Trotz Wachstum und Portfolioerweiterung ist unsere Gründungsphilosophie auch heute noch fester Bestandteil der Unternehmenskultur: Ein partnerschaftlicher, respektvoller Umgang auf Augenhöhe, Bodenständigkeit, Transparenz und Vertrauen sowie gegenseitige Wertschätzung sind die Basis aller Geschäfts- und Arbeitsbeziehungen. Unser umfangreiches Produktund Dienstleistungsportfolio für unsere Geschäftskunden erstreckt sich über die drei Segmente Vater IT, Vater Elektro und Vater Personal.

Vater IT

In den letzten 25 Jahren hat sich unser Segment Vater IT zu einem der führenden IT-Dienstleister in Norddeutschland entwickelt. Auf Wachstum setzen wir auch weiterhin – sowohl beim Ausbau unseres vielfältigen Portfolios als auch bei der persönlichen Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeitenden. Wer sich für Vater IT als Arbeitgeber entscheidet, den erwartet ein spannendes, breit gefächertes Aufgabengebiet mit Kunden in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen sowie eine Vielzahl an Vater-Benefits wie zum Beispiel: Firmen- oder Mitarbeiterfahrzeug zur privaten Nutzung, eine betriebliche Krankenzusatzversicherung, Dienstrad-Leasing und vieles mehr. Unsere erst kürzlich renovierten Standorte in Kiel und Hamburg bieten zudem ein modernes Arbeitsumfeld und viel Raum zur persönlichen Verwirklichung und Entwicklung.

Vater Elektro

Mit unserem Segment Vater Elektro hat vor 25 Jahren alles begonnen: Anfangs auf den Bereich Datentechnik fokussiert, hat sich das Dienstleistungsportfolio von Vater Elektro um die Bereiche Elektrotechnik, Sicherheitstechnik und Rechenzentrums-Technologie erweitert. Wir bieten unseren Kunden somit eine Rundum-Betreuung aus einer Hand. Das macht uns zu einem der größten Anbieter Norddeutschlands und ermöglicht unseren Mitarbeitenden ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit vielfältigen Projekten aus unterschiedlichen Branchen. Bei uns trifft traditionelles Handwerk auf ein modernes, innovatives Arbeitsumfeld: Digitalisierte Prozesse ergänzen und erleichtern den Arbeitsalltag – die traditionelle Handwerker-Mentalität aus den Gründungsjahren haben wir uns dennoch beibehalten. Besonders großen Wert legen wir zudem auf eine hochwertige und moderne Arbeitsausstattung. Zusätzlich zu unseren Vater-Benefits werden unsere Kollegen deshalb mit Firmenoder Mitarbeiterfahrzeugen inklusive Tankkarten sowie hochwertigem Werkzeug und Arbeitskleidung ausgestattet und erhalten ein Smartphone, das wie das Firmenfahrzeug auch privat genutzt werden kann.

Vater Personal

Seit 2009 komplettiert Vater Personal unser vielfältiges Dienstleistungsportfolio. Als kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Personal haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen und Unternehmen nachhaltig zu verbinden und sie konstruktiv auf ihrem Weg zu begleiten. Durch unsere jahrelange Erfahrung verfügen wir über hervorragendes Netzwerk in der regionalen Unternehmenslandschaft und im Bewerbermarkt, sodass wir unseren Bewerberinnen und Bewerbern im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder Direktvermittlung sichere sowie spannende Jobs bei unseren Kundenunternehmen vermitteln können. Unbefristete Arbeitsverhältnisse, Zuschüsse zu vermögenswirksamen Leistungen oder zum Fitnessstudio sowie eine enge Betreuung durch unsere Personalberater machen das Arbeiten bei Vater Personal so besonders.

Vater Holding GmbH

Gründungsjahr: 1997

Geschäftsführer:

Klaus-Hinrich Vater

Mitarbeitende: 500

Wasserwerksweg 18

24222 Schwentinental

Tel. 0431/20084-352

karriere@vater-gruppe.de

www.vater-gruppe.de

Benefits:

Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Firmenwagen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge