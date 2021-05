dmc-ortim GmbH

Ein stabiler Partner in der Krise

Wie die ganze Unternehmensgruppe ist auch die dmc-ortim trotz der Corona- Pandemie weiterhin ein stabiler Partner für ihre Kundschaft und die Mitarbeitenden. „Wir sind schon seit 35 Jahren am Markt und es geht uns entsprechend gut“, erzählt der Geschäftsführer. „Und da wir weiterhin wachsen, freuen wir uns immer über neue Gesichter.“ Die dmc-ortim beschäftigt sich mit Arbeitsplanung und -organisation sowie Arbeits- und Zeitwirtschaft. Sie unterstützt ihre Kunden und Kundinnen mit Software-Lösungen, Zeitaufnahmegeräten und Beratungen. „Wer dabei sein möchte, ist herzlich willkommen“, sagt der Geschäftsführer. Ob Programmierer, Mathematiker, Physiker, Informatiker oder auch Quereinsteiger: wichtigstes Kriterium ist das Interesse an Technologie. „Auch ob männlich, weiblich oder divers ist bei uns nicht entscheidend: Ich stelle Menschen ein, keine Geschlechter“, verspricht Dirk Leising. Das Alter spielt für den Geschäftsführer ebenfalls keine Rolle: Neben Auszubildenden und dualen Studenten sind auch Rentner und Rentnerinnen unter seinen Mitarbeitenden. „Meiner Ansicht nach haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Anrecht auf einen stabilen Arbeitsplatz. Schließlich bauen sie oftmals ihr Leben darauf auf“, sagt der Geschäftsführer. „Und das ist bei uns gegeben. Wir sind ein stabiles Unternehmen und stellen gerne langfristig ein.“ Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Dirk Leising und sein Team eine Selbstverständlichkeit. Und auch das betriebliche Gesundheitsmanagement werde großgeschrieben. „Wir haben zum Beispiel mobile Massagedienste oder eine Sozialhotline, wo die Mitarbeitenden bei Problemen anonym mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen sprechen können.“ Und natürlich ist Home Office – gerade in der Pandemie-Situation – möglich. „Wir können schon seit Jahren von überall arbeiten“, erzählt der Geschäftsführer. „Es ist mir nicht wichtig, von wo jemand arbeitet – Hauptsache, er fühlt sich wohl.“

Benefits:

Homeoffice

Aufstiegschancen

Betriebliche Altersvorsorge

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

dmc-ortim GmbH

Gründungsjahr: 1986

Geschäftsführer: Angelo W. Zenz, Dr. Dirk Leising

Anzahl Arbeitnehmer: 36

Gutenbergstraße 86, 24118 Kiel

Tel. 0431/550900-0

Fax: 0431/550900-55

E-Mail: info@dmc-group.com

www.dmc-group.com/dmc-ortim/