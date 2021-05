knk Gruppe – menschlich, sympathisch, zukunftssicher

Unternehmen müssen den digitalen Wandel vollziehen, um auch in Zukunft wirtschaftlich profi tabel zu sein. Hier setzt die knk-Gruppe an. Als Microsoft- Gold-Partner können die Mitarbeiter immer mit der modernsten Software und den neuesten Versionen arbeiten. „Diese technologische Partnerschaft erlaubt es uns, selbst flexibel und kreativ zu bleiben, was wiederum für unsere Kunden bedeutet: Wir können ihnen die innovativsten Lösungen anbieten. Unsere Produkte sind stets auf dem neuesten Stand. Unser Wissen veraltet nicht, das Know-how wächst. Das hält uns geistig jung – und es macht natürlich Spaß, stets mit den aktuellsten Technologien arbeiten zu können“, berichtet Knut Nicholas Krause, der das Unternehmen vor 33 Jahren gründete. knk bietet unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studiengänge – aber der Karriereweg muss nicht linear verlaufen, wie Maximilian Schneider zu berichten weiß, der als dualer Student Wirtschaftsinformatik begann: „Während des Studiums lag mein Schwerpunkt in der Softwareentwicklung. Aber über die Zeit entwickelte sich mein Weg immer näher hin zu unseren Kunden. Jetzt leite ich die Pre-Sales-Abteilung.“ „Wir schauen uns die Menschen an und wollen sie gemäß ihren Stärken und Potentialen einsetzen. Diese positive Energie, die jemand in einem favorisierten Feld entwickelt, überträgt sich natürlich auch auf das Team. Wir haben hier ein harmonisches Miteinander. Das Mindset, gemeinsam für ein Ziel zu arbeiten, hat jeder im Kopf. Das schweißt zusammen“, erklärt Personalleiterin Fabienne Hélène Bechara. Das Miteinander bestätigt auch Marketing-Referentin Laura Maria Bartusch: „Ich wurde gleich am ersten Tag als echtes Teammitglied aufgenommen und habe schnell Verantwortung übertragen bekommen. Uns stehen jeder Zeit Mentoren als Ansprechpartner zu Verfügung, und wir werden ermutigt, auch selbst etwas zu bewegen. So habe ich die Idee geäußert, einen Instagram-Kanal ins Leben zu rufen, das habe und durfte ich dann gemeinsam mit zwei weiteren Studentinnen umsetzen.“ „Viele Arbeitsläufe können wir beibringen, andere laufen über ,Try & Error‘. Es ist uns unheimlich wichtig, die Auszubildenden eigene Erfahrungen machen zu lassen“, ergänzt Fabienne Hélène Bechara. Und dieses „einfach mal machen lassen“ kann sogar so weit gehen, dass Mitarbeiter eine Idee äußern, einen Business- Plan ausarbeiten und sich mit einem Spin-off innerhalb der knk Gruppe selbstständig machen.

Benefits:

Homeoffice

Aufstiegschancen

Mitarbeiterevents

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

knk Gruppe

Gründungsjahr: 1988

Geschäftsführer: Knut Nicholas Krause (Vorstand)

Mitarbeiter: 220

Adresse: Fleethörn 1-7

24103 Kiel

www.knk.de/karriere

karriere@knk.de

Telefon: +49 431 57 97 2-0

Fax: +49 431 57 97 2-99