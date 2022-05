knk Gruppe – Die eigenen Stärken einbringen

Ob es darum geht, Marketing- und Finanz-Prozesse zu automatisieren, die Content-Verwaltung zu optimieren oder Cloud-Lösungen für internationale TOP-Unternehmen wie Condé Nast, Heise Medien oder Bastei Lübbe zu entwickeln – knk hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristig erfolgreich zu sein. Dabei versteht die knk Gruppe sich nicht als reiner Technologie-Anbieter, sondern berät die Unternehmen auch bei der organisatorischen Optimierung und Umsetzung ihrer Arbeitsabläufe und der Betreuung der Anwender in diesem Wandel (neudeutsch: „Change Management“). Im Projektteam ist die technische Beratung die Aufgabe der Solution Architects. Tim Müller (30), Solution Architect bei knk, über die Aufgaben in seinem Job: „Als Solution Architect sind wir – wie ein Architekt im Bau – sowohl beratend als auch konzeptionell tätig. Wir übernehmen die Gesamtkonzeption der Projekte und verbinden die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden mit den Fähigkeiten unserer Softwarelösungen. Unterstützt werde ich dabei von einem Projektteam, bestehend aus Fachberatung, Softwareentwicklung und Projekt- Management.“ Während sich die Solution Architects auf die fachliche Leitung konzentrieren, übernehmen andere Kollegen administrative Aufgaben und die technische Realisierung. „An meinem Job gefällt mir vor allem, mich in verschiedenen Projekten immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, mir meine Zeit flexibel einzuteilen, mich neben alltäglichen Aufgaben selbstständig weiterzuentwickeln und auch persönlich über mich hinaus zu wachsen", ergänzt Tim Müller. „Es liegt uns am Herzen, alle Kollegen nach ihren Stärken einzusetzen und zu fördern. Deshalb setzen wir nicht nur auf Aufgabenteilung in Projekten, sondern haben zusätzlich ein überfachliches Kompetenzmodell eingeführt, welches in der gesamten Candidate Journey – von Bewerbungseingang, Einstieg und Weiterbildung – das Zentrum unserer Personalarbeit ist. Unser Kompetenzmodell bildet die Grundlage für unsere knkLaufbahn, also für Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der knk Gruppe von Junior- über Advanced- bis hin zu Senior-Rollen und -Verantwortungsbereichen. So sind wir erfolgreich darin, unsere Kunden erfolgreich zu machen“, erklärt Dorothee Werner, CEO der knk AG. Sie möchten mehr über knk erfahren oder herausfinden, ob knk einen Job im Solution-Architect-Team, der Software-Entwicklung oder in der Projektleitung anbietet? Dann informieren Sie sich unter www.knk.de/Karriere

knk Gruppe

Gründungsjahr: 1988

CEO: Dorothee Werner

Gründer: Knut Nicholas Krause

Mitarbeitende: 220

Fleethörn 1-7

24103 Kiel

Tel. 0431/57 97 2-0

www.knk.de/karriere

karriere@knk.de

Benefits:

Betriebliche Altersvorsorge

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Teamevents

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten