Arbeiten im Helios Klinikum Schleswig

In vier Kliniken mit 14 Fachabteilungen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, seine individuellen Kompetenzen einzubringen und auszubauen sowie die Arbeitswelt Krankenhaus mitzugestalten. Ob Einsteiger, Fachkraft oder auch Quereinsteiger – am Standort Schleswig begleiten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrem ganz persönlichen Weg. Damit Du Dich rundum wohlfühlst, ist für uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein klares Muss. Mit flexiblen Arbeitszeit- und Teilzeitmodellen, einer betrieblichen Altersvorsorge oder auch „eldercare“, ein Programm zur Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen, stellen wir uns auf Deine Bedürfnisse ein – weil wir auch zu Dir passen wollen. Vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote für Deine Stärken und Dein Wissen sind für uns wichtig. Hier gibt es zahlreiche Angebote in unserem eigenen Bildungszentrum, unserer Helios Seminardatenbank oder im Rahmen des Führungskräfte-Entwicklungsprogramms. Ein umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterevents und Corporate benefits runden unser Portfolio ab. Und damit nicht genug: Zwischen Ost- und Nordsee gelegen, bietet die Wikingerstadt Schleswig einen Ort zum Arbeiten und Leben. Schleswig hat Charme, nette Menschen und natürlich die Schlei. Wer kulturell interessiert ist, wird sich hier genauso wohlfühlen wie junge Familien mit ihren Bedürfnissen. Aber nicht nur die Stadt hat viel zu bieten, sondern die ganze Region. Vor allem, wenn es um Aktivitäten in der Natur geht. Setze Kurs auf Schleswig, komm an Bord und finde im Helios Klinikum Schleswig Deinen Heimathafen.

Helios Klinikum Schleswig

Gründungsjahr: 2012

Geschäftsführer: Johannes Rasche

Mitarbeitende: 1600

St. Jürgener Straße 1-3

24837 Schleswig

Tel. 04621/812-0 oder 83-0

www.helios-gesundheit.de/mach-bei-uns-fest

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Aufstiegschancen

Teamevents

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Kantine