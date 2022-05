Familien im Fokus

Familien stehen bei uns im Fokus. Nicht nur im Rahmen der Behandlung unserer Patienten, sondern auch bei den Menschen, die täglich für uns arbeiten. In den Ferien, aber auch bei Betreuungsnotfällen, können unsere Mitarbeitenden kostenfrei unsere Kinderbetreuung für ihre Kinder nutzen. Nach Möglichkeit bieten wir Homeoffice an, unser Fitnessbereich steht allen Mitarbeitenden offen, und Mehrarbeit erfassen wir selbstverständlich elektronisch. Ganz im Sinne einer bestmöglichen Work-Life-Balance sehen wir diese Möglichkeiten als wichtige Prophylaxe für psychische Erkrankungen. Wir fördern Fort- und Weiterbildungen und können stolz berichten, dass wir ab Spätsommer Ausbildungsbetrieb für Kaufleute im Büromanagement sind. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden, die Freude an abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern haben und unseren Klinikalltag aktiv mitgestalten. Aktuell suchen wir psychologische Psychotherapeuten, examinierte Pflegekräfte, QMB, Mitarbeitende für Service / Küche sowie Sport-, Bewegungs- und Physiotherapeuten. Zusätzlich freuen wir uns über Absolventen für ein FSJ und Praktikanten (Schüler, Quereinsteiger, angehende SPA/Erzieher, etc.) in den Bereichen Kinderbetreuung, Verwaltung, Technik, Gastro und Hauswirtschaft. Anlässlich unserer Schwimmbaderöffnung in diesem Jahr planen wir ein Sommerfest und freuen uns auf eine damit verbundene Kooperation mit der ortsansässigen Schule und dem Sportverein. Denn nur in Gemeinschaft entsteht ein gutes Miteinander.

Kur + Reha Klinik GmbH

Gründungsjahr: 1990

Geschäftsführer:

Melcher Franck

Rehaklinik Selenter See

Pfälzer Allee 4

24238 Selent

Tel. 04384/59 23 0

www.klinik-selent.de

www.kur.org

Benefits:

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Hunde am Arbeitsplatz

Kantine