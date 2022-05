Flexible Arbeitszeiten für mehr Work-Life-Balance

Im Städtischen Krankenhaus Kiel treffen Patient*innen auf eine hochkompetente medizinische Versorgung sowie moderne Pflegestandards.

MEIN Flexx für flexible Dienstplangestaltung und Planungssicherheit

Neben der optimalen Patientenversorgung ist für das Städtische die Vereinbarkeit von Beruf und Familie von hoher Priorität. Trotz eines 24/7 Betriebs wird auf familiengerechte, überwiegend selbst erarbeitete Arbeitszeiten sowie ein gutes Ausfallzeitenmanagement wert gelegt. Das Arbeitszeitmodell MEIN Flexx ermöglicht flexible Arbeitszeiten und einen auf die eigenen Bedürfnisse hin angepassten und verbindlichen Dienstplan für Pflegefachkräfte und Wiedereinsteiger* innen.

Neue Kindertagesstätte auf dem SKK-Gelände

Der Bau einer neuen Kindertagesstätte auf dem Gelände des Städtischen Krankenhauses Kiel Ecke Metzstraße / Kronshagener Weg bietet eine Erweiterung auf 90 Kita-Plätze und ist somit ein weiteres attraktives Betreuungsangebot für die Kinder unserer Mitarbeitenden.

Attraktive Ausbildungsangebote

Auch für junge Menschen ist das Städtische Krankenhaus Kiel ein attraktiver Arbeitgeber. Auszubildende sind von Beginn an ein wichtiger Teil des Teams und übernehmen qualifizierte und verantwortungsvolle Aufgaben – und in einer vielfältigen und wachsenden Branche mit Perspektive. Mehrmals jährlich werden Ausbildungsplätze in folgenden Bereichen angeboten: generalistische Pflegeausbildung, Krankenpflegehelfer-Ausbildung, Medizinische*r Fachangestellte* r sowie Anästhesietechnische* r Assistent*in und Operationstechnische*r Assistent* in. Die Ausbildung zum Pflegeassistenten wird sowohl in Voll- als auch in Teilzeit angeboten. Des Weiteren steht das Städtische Krankenhaus Kiel als Kooperationspartner der Universität zu Lübeck als Praxishaus für das duale Studium der Hebammenwissenschaften zur Verfügung. Darüber hinaus werden auch im Kaufmännischen-, Technischen und Servicebereich Ausbildungsplätze angeboten.

Städtische Krankenhaus Kiel GmbH

Gründungsjahr: 1865

Geschäftsführer:

Dr. Roland Ventzke

Mitarbeitende: ca. 2.000

www.krankenhaus-kiel.de/karriere

bewerbung@krankenhaus-kiel.de



Chemnitzstraße 33, 24116 Kiel

Tel. 0431/1697-0

Fax 0431/1697-4131

www.krankenhaus-kiel.de

Benefits:

- Gesundheitsmaßnahmen

- Fort- und Weiterbildungsangebote

- Flexible Arbeitszeiten

- Betriebliche Altersvorsorge

- Team-Events

- Aufstiegsmöglichkeiten