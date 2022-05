Karriere am Universitätsklinikum der Zukunft

An den beiden Standorten in Kiel und Lübeck werden insbesondere die am schwersten Erkrankten und Verletzten versorgt. Keine Berufsgruppe ist dabei dichter an den Patient:innen als die Pflegekräfte. Ihnen wird am UKSH die einmalige Chance geboten, ein Teil des medizinischen Fortschritts zu sein: Sie arbeiten wegweisend auf dem neuesten Stand der Technik und Forschung. Dem UKSH ist es besonders wichtig, dass jede Mitarbeiter: in bestmöglich in ihrer Arbeit gefördert wird. Deshalb verfügt das Klinikum über eine eigene Akademie an der jederzeit umfassende Fort- und Weiterbildungsangebote von den Mitarbeitenden in Anspruch genommen werden können. Sämtliche Fachweiterbildungen und Studiengänge, die Pflege betreffend, werden angeboten und gefördert. Darüber hinaus werden insbesondere für Pflegekräfte weitere Angebote und Vorteile ermöglicht, um einen Ausgleich für ihre wertvolle Arbeit zu schaffen.

Vorteile im Überblick:

• krisensicherer Arbeitsplatz beim einzigen Klinikum im Eigentum des Landes Schleswig-Holstein mit dem Sicherstellungsauftrag der Maximalversorgung

• Möglichkeit eines unbefristeten Wiedereinstiegs mit dem Arbeitszeitmodell Ihrer Wünsche

• hohe Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeitmodelle – eine Beschäftigung schon ab vier Stunden am Stück an mindestens einem Tag pro Woche

• vorbildlicher Pflegeschlüssel

• Fort- und Weiterbildungen in sämtlichen Fachbereichen durch die UKSH-Akademie

• kostenloser Zugang zu CNE (Certified Nursing Education)

• verkürzte voll finanzierte Zusatzausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zum Erhalt der Doppelqualifikation

• besonders familienfreundlich, ausgezeichnet durch das Siegel „Beruf und Familie“ sowie der Zeitschrift „Eltern“

• Unternehmenseigene KITAs mit Öffnungszeiten von 5.45 Uhr bis 21 Uhr sowie Ferien- und Backup-Betreuung

• TÜV-zertifiziertes Gesundheitsmanagement (deutschlandweit als einziges Universitätsklinikum), z. B. Fitness zum Firmentarif

• wegweisendes Arbeiten auf dem neuesten Stand der Technik

• Entlastung bei Routinetätigkeiten durch innovative Digital- Agenda, zum Beispiel Unit-Dose

• Arbeiten am Klinikum der Zukunft mit hochmodernen Arbeitsplätzen

• Mentoring-Programm für die Einarbeitung

• gutes Arbeitsklima in den Pflegeteams

• attraktives Arbeitsumfeld an der Ostsee in Kiel und Lübeck

• höchste Rabattstufe für das Jobticket der NAH.SH – für Ihren umweltfreundlichen Arbeitsweg.

Interessierte können sich unter jobs.uksh.de bewerben und spannende Einblicke in den Alltag der Pflegekräfte am UKSH erhalten.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN

Arnold-Heller-Straße 3

24105 Kiel

www.jobs.uksh.de

Benefits:

Aufstiegschancen

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

kantine