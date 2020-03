Kliniken als Top-Arbeitgeber

Mit speziell ausgebildetem Personal bieten Fachkliniken die idealen Bedingungen für spezifische medizinische Versorgung. Sowohl in der Operation also auch in der Rehabilitation und Nachsorge gibt es vielfältige Jobperspektiven. Doch geschultes Fachpersonal ist wie auch in anderen Branchen Mangelware. Der Wettbewerb im Recruiting wird dadurch immer stärker auch von anderen Faktoren als dem Gehalt beeinflusst. Was macht eine Klinik einzigartig aus Sicht der Angestellten*innen? Was macht sie zu einem Top-Arbeitgeber? Berufliches Fortkommen, private Zufriedenheit, Spiel- und Freiräume in der Gestaltung des eigenen Berufs- und Privatlebens erhalten große Bedeutung.

Einige Kliniken bieten ihren Mitarbeitern*innen deshalb attraktive Zusatzleistungen. Auf dieser Seite und in unsere Beilage „Top-Arbeitgeber“ stellen wir euch am 28.03.2020 einige solcher Kliniken vor.