Klinikum Bad Bramstedt GmbH

Tausend Ichs. Ein Wir.

Wir bringen Leben in Bewegung. Und auch Karrieren! Mit zielführenden Herausforderungen für Berufserfahrene in einem exzellenten Umfeld mit wegweisenden Ausbildungsangeboten, mit dem passenden Rahmen für ein wirklich praxisnahes Praktisches Jahr (PJ) und mit Einblicken in das echte Klinikleben durch Praktika im Rahmen der Schule, der Berufsausbildung oder des Studiums. Also jede Menge, vielseitige Möglichkeiten und Chancen, sich beruflich in eine gute Richtung zu bewegen – zu uns.

Das Klinikum Bad Bramstedt ist viel mehr als ein Klinikum in Bad Bramstedt. Unsere Gesellschaft vereint mehrere Fachkliniken, die als Kompetenzzentrum eines der größten und anerkanntesten Häuser in Deutschland sind.

Durch die verkehrsgünstige Lage in der Nähe zur Autobahn A7 sind die ca. 50 Kilometer entfernten Städte Kiel und Hamburg innerhalb von rund 30 Minuten erreichbar. Zudem befindet sich ein Bahnhof der AKN-Strecke Hamburg – Neumünster direkt auf unserem Klinikgelände.

Es sind aber bei weitem nicht nur die beeindruckende Größe und die schönen Äußerlichkeiten, die das Klinikum Bad Bramstedt als Arbeitgeber so anziehend und besonders machen. Mindestens ebenso wichtig sind die attraktiven Rahmenbedingungen, von denen unsere Mitarbeiter*innen profitieren können.

Ob Ärztlicher Dienst, Medizinisches Fachpersonal, Pflege- und Funktionsdienst, Therapie, Servicebereich, Verwaltung oder Technik: Bei uns ist die eigenständige Mitarbeit ebenso gefragt wie das Einbringen eigener Ideen. Je nach Abschluss und/oder beruflicher Erfahrung bieten wir vielfältige Möglichkeiten für Berufserfahrene und -einsteiger*innen, für Studierende und für Schulabsolventen.

Zur Unterstützung der unterschiedlichen Fachbereiche sind wir natürlich immer auf der Suche nach neuen Teammitgliedern, mit denen wir gemeinsam weiter wachsen können. Dazu bietet das Klinikum Bad Bramstedt ein starkes und attraktives Angebot von zahlreichen Arbeitgeberleistungen an.

Dazu gehören natürlich eine erfüllende und vielfältige Tätigkeit, gratis Yoga- und Ernährungskurse, günstige Mitarbeitermassagen, Betriebssport und vieles mehr aus unserem BGM-Angebot. Dazu kommen noch gesellige Mitarbeiter-Events wie das jährlich stattfindende Sommerfest und das Weihnachtessen oder spezielle Angebote wie Leasingräder über JobRad und noch viel mehr!

Machen Sie sich ein eigenes Bild und informieren Sie sich auf unserer Karriereseite unter www.klinikumbadbramstedt.de/karriere

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

Kantine

Gesundheitsmaßnahmen

Mitarbeiter-Events

Aufstiegschancen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Klinikum Bad Bramstedt GmbH

Gründung: 1929

Geschäftsführer: Dipl. Sozialökonom Jens Ritter

Mitarbeiter: 1.000

Oskar-Alexander-Str. 26

24576 Bad Bramstedt

Tel. 04192 / 90 0

info@klinikumbb.de