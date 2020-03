Städtisches Krankenhaus Kiel

Familiär und interdisziplinär

Das Städtische Krankenhaus umfasst zahlreiche Kliniken und Abteilungen. Dazu gehören: eine internistische Aufnahmestation, ein Zentrum für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie Gastroenterologie, Onkologie und Pneumologie, eine Anästhesie und operative Intensivmedizin, eine Frauenklinik, eine Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, eine Radiologie, ein Zentrallaboratorium, ein Institut für Pathologie, eine Krankenhausapotheke, zertifizierte Krebszentren sowie ein Zentrum für Alterstraumatologie. Auch eine Praxis für Physiotherapie mit diversen Angeboten und Sportgruppen befindet sich im Haus.

„Trotz der Größe erleben wir ein ausgesprochen familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und einem äußerst kollegialen Austausch“, erklärt Personalreferentin Birte Vollstedt. Besonders der interdisziplinäre Austausch sei bemerkenswert, denn er umfasse nicht nur den medizinischen Bereich, sondern schließe auch die Abteilungen Technik, Service und Verwaltung mit ein. „Hier im Hause wird jeder gehört, alle Mitarbeiter dürfen sich und ihre Ideen einbringen“, so Vollstedt weiter. Ideen, die aktiv ins Betriebliche Vorschlagswesen eingebracht werden, werden regelmäßig attraktiv honoriert. In allen Berufsgruppen bildet das Städtische Krankenhaus zudem auch aus, sodass am Klinikum die unterschiedlichsten Berufe – auch außerhalb der Medizin und sogar in Teilzeit – gelernt werden können.

Mit seiner Mitgliedschaft im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ unterstützt das Städtische Krankenhaus die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und achtet trotz des 24-Stunden-Betriebs auf familiengerechte Arbeitszeitmodelle. Betriebsvereinbarungen und eine elektronische Planung sichern Dienst- und Ruhezeitenregelungen, die über das Arbeitszeitrecht deutlich hinausgehen. Eine Kindertagesstätte auf dem Klinikgelände komplettiert das familienfreundliche Klinikum.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern werden in Mitarbeitergesprächen Potenzialanalysen erstellt, Karriereplanungen unterstützt und durch Fort- und Weiterbildungen vorangetrieben. Dabei profitieren die Mitarbeiter von der Expertise des 6K Klinik Verbundes, dem sechs Kliniken in Schleswig-Holstein angehören. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements unterstützt das Städtische Krankenhaus die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen wie beispielsweise „Rudern gegen Krebs“ oder dem „Businessrun“. Außerdem können Angehörige der Klinik Kurse im Rahmen der hauseigenen Physiotherapie vergünstigt belegen. Beim Betriebsfest im Sommer werden Jubiläen gefeiert und Ehrungen vorgenommen. Das drei Mal im Jahr erscheinende Mitarbeitermagazin und das Intranet sind wichtige Kommunikationsmittel, über die Mitarbeiter im Haus informiert werden.

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

Fort-/Weiterbildungsangebote

Mitarbeiter-Events

Gesundheitsmaßnahmen

Flexible Arbeitszeiten

Aufstiegschancen

Städtisches Krankenhaus Kiel

Geschäftsführer: Dr. Roland Ventzke

Mitarbeiter: ca. 1800

Chemnitzstraße 33

24116 Kiel

Tel. 0431/1697-0

Fax 0431/1697-4131

bewerbung@krankenhaus-kiel.de

www.krankenhaus-kiel.de/karriere