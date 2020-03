Wer sind wir?

Gesundheit ist das höchste Gut. Diesem Leitgedanken fühlen wir, das Team der VAMED Rehaklinik Damp, uns seit mehr als 45 Jahren verpflichtet. Jährlich verhelfen wir 11.000 Menschen mit orthopädischen, neurologischen, kardiologischen, psychosomatischen und nephrologischen Erkrankungen, nach Operationen und Unfällen zu mehr Lebensqualität. Dafür arbeiten Ärzte verschiedener Fachrichtungen, Therapeuten, Pflege-, Verwaltungs- und Servicefachkräfte fachübergreifend eng zusammen. Der Anspruch Gesundheit gilt aber nicht nur für unsere Patienten, sondern auch für unsere mehr als 400 Mitarbeiter. Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit.

Passen Sie in unser Team?

Unsere Hierarchien sind flach. Der Umgang miteinander ist freundlich, direkt und fair. Mitbestimmung ist nicht nur möglich, sondern ausdrücklich gewünscht. Indem wir alle berufsübergreifend voneinander lernen, erwerben wir täglich Wissen hinzu und schauen über unseren Tellerrand.

Wieso suchen wir neue Kollegen?

Der Fachkräftemangel hat bislang vor uns Halt gemacht. Denn wer einmal bei uns ist, hat oft seinen Job fürs Leben gefunden. Jetzt gehen jedoch immer mehr Kollegen in den Ruhestand – nach nicht selten 30, 40 oder sogar 45 Jahren an unserer Klinik. Da unsere 790 Betten nahezu ganzjährig belegt sind, müssen wir diese Abgänge ausgleichen. Derzeit suchen wir Physio-, Sport- und Ergotherapeuten sowie Ärzte und Pflegekräfte.

Was bieten wir?

Wir möchten, dass es uns miteinander und Ihnen bei und mit uns gut geht. Sie sollen jeden Tag gerne zur Arbeit kommen. Denn nur so können wir unserem hohen Anspruch bei der Versorgung unserer Patienten gerecht werden. Und Sie sollen noch genug Zeit und Kraft für Ihr Leben außerhalb unserer Klinik haben.

Lebensbalance ist für uns kein Modewort, sondern Ansporn, den wir durch kostenlose Sportmöglichkeiten in der Mittagspause und nach Feierabend unterstützen. Geregelte Arbeits- und Urlaubszeiten sind ebenso selbstverständlich wie Fort- und Weiterbildungen (diverse ärztliche Weiterbildungsermächtigungen) sowie individuelle Teilzeitmodelle, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Was wünschen wir uns von Ihnen?

Wir wünschen uns Kollegen, die uns fachlich und menschlich voranbringen, gern Teil unseres starken Teams werden wollen und auch mal spontan nach der Arbeit mit uns die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten im Ostseebad Damp nutzen.

Was sollten Sie mitbringen?

Sie haben eine gute Ausbildung, sind bereit, neue Wege zu gehen und sich fachlich weiterzuentwickeln? Sie haben Spaß an Ihrem Beruf und am Kontakt mit Menschen? Sie arbeiten gut und gerne im Team, übernehmen aber auch Verantwortung? Dann ist es für uns egal, ob Sie langjährige Berufserfahrung haben, Berufsanfänger oder Quereinsteiger sind oder nach längerer Auszeit wieder in den Beruf zurück möchten. Wir arbeiten Sie intensiv ein und finden so gemeinsam den für Sie richtigen Weg.

Denn wie unsere Ärztliche Direktorin es mal auf den Punkt brachte: „Wir sind einfach wirklich richtig nett hier“.

VAMED Rehaklinik Damp GmbH

Gründungsjahr: 1973

Geschäftsführer: Birk Heinrich

Mitarbeiter: 430

Seute-Deern-Ring 30

24351 Ostseebad Damp

Tel. 04352/80-8303

www.vamed-gesundheit.de/damp-rehaklinik