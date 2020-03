Familie & Beruf – das geht

„Vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ganz wichtig“, erklärt Pflegefachwirtin Christine Trenner, die fürs klinikeigene Personalmanagement verantwortlich ist. Dafür werden in der Klinik verschiedene Teilzeitmodelle für alle Bereiche angeboten, die in jeglicher Hinsicht flexibel sind und so das Team stärken. Außerdem profitieren die Mitarbeiter von einem umfangreichen Benefitprogramm.

„Neben Zusammenhalt und Teamgeist steht nordBLICK natürlich auch für Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung aller Mitarbeiter. Dafür bieten wir verschiedene Projekte, Kurse, Workshops und natürlich auch Gesundheitschecks an“, so Christine Trenner weiter. Neben Entspannungs- und Fitnesskursen gibt es Workshops zu Themen wie Achtsamkeit und Ernährung und Vorträge zu den Themen Stress und Burn-Out-Prophylaxe und vieles mehr. In der hauseigenen Küche werden täglich frische Speisen zubereitet – auf Wunsch sogar kalorienreduziert. Viele andere gesundheitsfördernde Projekte ergänzen das Angebot der rauchfreien Klinik.

Dienstfahrräder sowie das Angebot eines Bikeleasings unterstützen den Aspekt der Gesundheitsförderung. Doch auch die berufliche und fachliche Aus- und Weiterbildung steht ganz oben auf der Agenda der modernen Klinik. Die individuelle Förderung aller Mitarbeiter im Rahmen der nordBLICK Academy bietet sowohl die Möglichkeit zu innovativen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie zur eigenständigen und flexiblen Fortbildung durch die E-Learning-Plattform. Dem ärztlichen Personal wird neben einer umfassenden Weiterbildung zum Facharzt auch die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Tätigkeit gegeben.

Als Ausbildungsbetrieb bietet die nordBLICK Augenklinik Bellevue außerdem fachübergreifend Ausbildungen zum Medizinischen Fachangestellten, zu Kaufleuten im Gesundheitswesen, zum/zur Hauswirtschafter/in, zur Fachpflegekraft, zu Kaufleuten im Büromanagement/Schwerpunkt Personalwesen sowie im IT-Bereich in Zusammenarbeit mit Kooperationsfirmen an. Altersvorsorgemöglichkeiten sowie diverse Aufstiegschancen innerhalb des nordBLICK Verbundes machen das Arbeiten hier und somit Teil des Teams zu werden besonders wertvoll.

nordBLICK Augenklinik Bellevue

Gründungsjahr: 1985

Geschäftsführer: Dr. univ. Markus Pölzl, Tim Herbst

Mitarbeiter: 150 (insgesamt 250 im Verbund)

