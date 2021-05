Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG

Stark im Team für den Schutz der Umwelt

An der Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG sind der Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Kiel (51 Prozent) und die REMONDIS GmbH & Co. KG (49 Prozent) beteiligt. Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Instandhaltung, technischen Produktion, Vertrieb und Ver- und Entsorgung sowie der kaufmännischen Abteilung arbeiten im Schichtdienst bzw. in flexibler Arbeitszeit in Absprache mit der Abteilung oder dem Team. Das Entgelt wird nach dem Tarifvertrag (TV-V Versorgung) gezahlt und 30 Urlaubstage im Jahr bei 39 Stunden/Vollzeit pro Woche gewährt. Eine betriebliche Altersversorgung ist organisiert, die MVK gibt einen Zuschuss in Form einer Entgeltumwandlung zur privaten Altersvorsorge oder es ist ein Zuschuss zur Vermögenswirksamen Leistungen möglich. „Ob in herausfordernden Phasen wie den Revisionen oder bei den Planungen für die neue Anlage der Klärschlammverbrennung: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die MVK sind unsere engagierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Dr.-Ing. Frank Ehlers, MVK-Geschäftsführer. „So sind wir auch gemeinsam der Covid-19-Pandemie entgegengetreten und konnten Infektionen in der MVK verhindern.“ Gerne hält die MVK daher weitere Leistungen wie die Förderung der Fitness, Dienstrad Leasing oder vergünstigtes Laden von privaten Elektro-Fahrzeugen bereit.

