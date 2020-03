Nazareth Personal GmbH / Talentschuppen GmbH

Kiel

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit im Mittelpunkt

Während Nazareth Personal sich um die Personalbeschaffung und Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen gewerblich, kaufmännisch und IT kümmert, ist der Talentschuppen für die professionelle Direktvermittlung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Office, IT und Engineering zuständig. „Wir sind norddeutsch“, erklärt Oliver Nazareth, Geschäftsführer von Nazareth Personal und dem Talentschuppen und iGZ-Vorstandsvorsitzender für Schleswig-Holstein. Dank langjähriger Berufserfahrung und hoher Fachkompetenz können die Personaldienstleister-Teams vakante Positionen in Kiel, Eckernförde, Neumünster, Rendsburg, Flensburg und der weiteren Umgebung bestmöglich mit qualifizierten Fachkräften besetzen. „Wir begleiten unsere Kandidaten bei jedem Karriereschritt im Bewerbungsprozess“, so der Leiter des Talentschuppens Volkmar Meyer, „darauf legen wir besonderen Wert“.

Die insgesamt 220 externen und internen Mitarbeiter von Nazareth Personal leben eine ausgeprägte Du-Kultur. „Wir schaffen dank unseres familiären Betriebsklimas eine Wohlfühlzone für unsere Mitarbeiter“, erklärt Nazareth. Die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter steht bei den beiden Personaldienstleistern zu jeder Zeit im Mittelpunkt. „Genauso wie unsere Partnerunternehmen fühlen wir uns dem iGZ-Ethikkodex verpflichtet. Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität zählen zu unseren alltäglichen Leitwerten.“ Daneben zeichnen sich die beiden Personaldienstleister besonders durch ein ausdrücklich familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, eine übertarifliche Bezahlung, ausschließlich unbefristete Verträge, Zuschüsse zur Altersvorsorge und spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten aus. „Wir handeln stets zum Wohl der Mitarbeiter“, bekräftigt Nazareth. Und das mit Erfolg: Nazareth Personal wurde als „mitarbeiterfreundlichstes Unternehmen Schleswig-Holsteins“ und der Talentschuppen als „Headhunter of the Year“ ausgezeichnet. Des Weiteren wird sich der Talentschuppen um Unternehmensleitung Volkmar Meyer aufgrund des Erfolgs bis zum Jahresende von derzeit vier auf acht Mitarbeiter in den Bereichen Recruiting / Headhunting vergrößern.

Die Benefits im Überblick:

Fort- und Weiterbildungsangebote

Mitarbeiter-Events

Übertarifliche Bezahlung

Kantine

Flexible Arbeitszeiten

Familienunternehmen

Nazareth Personal GmbH / Talentschuppen GmbH

Gründungsjahr: 1998 / 2014

Geschäftsführer: Oliver Nazareth

Mitarbeiter: 220 / 4

An der Halle 400 Nr. 1

24143 Kiel

Tel. 0431/260488-88

Tel. 0431/908910-10

www.nazareth-personal.de/ www.talentschuppen-personal.de