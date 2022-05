An Herausforderungen wachSEn

Digitalisierung, Corona-Pandemie, Ukraine- Krieg ... eine Riesenaufgabe jagt die nächste. Und daneben noch die vielen anderen Aufgaben. Von der Amtstierärztin/ dem Amtstierarzt bis zur Zulassungsstelle beschäftigen wir über 1.000 Mitarbeitende und sind auch in Krisenzeiten ein sicherer Arbeitgeber. So ziehen wir selbst aus diesen Herausforderungen Gutes: immer weniger Papierakten, die Arbeit im Homeoffice ist möglich, der Zusammenhalt im Team wird spürbar und vor allem das Gefühl, den Menschen tagtäglich zu helfen und einem sinnvollen Job nachzugehen. Auch nach der Corona-Pandemie bieten wir unseren Angestellten größte Flexibilität dank der Möglichkeit zum Homeoffice oder der Gleitzeit. So gestalten Sie Ihren Alltag und die Balance zwischen Beruf und Privatem ganz individuell. Ebenso individuell fördern und fordern wir unsere Mitarbeitenden. Neben eigenen Inhouse-Fortbildungen begrüßen wir den Besuch von externen Seminaren oder beruflichen Fortbildungen sehr. Neben der mentalen Fitness wird bei uns auch auf die körperliche Gesundheit geachtet. Unsere Arbeitsplätze sind modern ausgestattet und werden nach und nach immer weiter verbessert. Zwei Monitore, höhenverstellbare Tische, ergonomische Mäuse oder unsere Flurkopierer sorgen dafür, dass Sie zwischendurch auch einmal aufstehen und sich bewegen – denn das tut Ihnen gut. Wenn Sie sich also selbst etwas Gutes tun wollen und gleichzeitig auch Ihren Mitmenschen, dann bewerben Sie sich mit wenigen Klicks ganz einfach über unser Online-Portal: https://karriere.segeberg.de Wir freuen uns auf Sie!

Kreisverwaltung Segeberg

Gründungsjahr: 1867

Leitung:

Landrat Jan Peter Schröder

Mitarbeitende: ca. 1.000



Hamburger Straße 30

Tel. 04551/951-0

Fax 04551/951-111

bewerbung@segeberg.de

https://karriere.segeberg.de

Benefits:

- Homeoffice/Mobiles Arbeiten

- Aufstiegschancen

- Gesundheitsmaßnahmen

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

- Flexible Arbeitszeiten

- Betriebliche Altersvorsorge