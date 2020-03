Kreisverwaltung Segeberg

Wir bieten Ihren Traumjob! Gestalten Sie mit!

Ihre Arbeit macht Sinn! So planen Sie an dem einen Tag noch neue Radwege im Kreisgebiet, während Sie im nächsten Sommer eine Radtour auf genau diesen Radwegen genießen. Sie überwachen Restaurants im Kreisgebiet, wo die Menschen abends ihren Feierabenddrink und ein genussvolles Essen zu sich nehmen. Sie schützen gefährdete Tierarten, an denen Sie sich auf Ihrem Sonntagsspaziergang erfreuen.

Wir sind ein moderner Dienstleister, stecken mitten in der Digitalisierung und gehören zu den Vorreitern unter den Kreisverwaltungen Schleswig-Holsteins. So erwartet Sie an Ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel eine moderne IT-Ausstattung mit zwei Bildschirmen oder Dienst-iPads sowie eine helle und freundliche Büroausstattung mit beispielsweise elektrisch höhenverstellbaren Tischen. Sie haben die Möglichkeit, die Zukunft der Verwaltung aktiv in Arbeitsgruppen oder Workshops mitzugestalten sowie sich selbst durch die Teilnahme an internen oder externen Seminaren weiterzuentwickeln. Wertschätzung wird bei uns groß geschrieben. Wir führen regelmäßig Gespräche, geben Feedback und haben auch zwischendurch stets ein offenes Ohr und unterstützen uns gegenseitig. Wir machen Betriebsausflüge oder Teambuilding-Maßnahmen. Das jährliche „Punsch im Park-Treffen“, bei dem der Landrat auf das zurückliegende Jahr blickt und sich bei den Mitarbeiter*innen bedankt, ist fast schon zur Tradition geworden. Selbst im Feierabend treffen sich einige Kolleg*innen zum Betriebssport und spielen gemeinsam Fußball, Volleyball, gehen zum Bowling, Laufen oder Klettern.

Was macht uns noch attraktiv? Wir wenden den TVöD an, gewähren eine Jahressonderzahlung sowie eine leistungsorientierte Bezahlung. Sie können unsere Kinder- und Notfallbetreuung nutzen oder einen Zuschuss zu Ferienmaßnahmen erhalten. Sie finden bei uns nahegelegene Parkplätze und eine hauseigene Kantine vor. Außerdem bieten wir Ihnen kostenfreie Grippeschutzimpfungen oder einen Zuschuss zur Arbeitsplatzbrille an.

Wie geht’s weiter? Wenn Sie bei uns angekommen sind, heißt es auf keinen Fall Stillstand. Ihnen stehen weiterhin alle Türen offen, und wir unterstützen Sie beim lebenslangen Lernen. Wir bieten Perspektiven wie den Angestelltenlehrgang I+II, weiterführende Qualifizierungen zum Beispiel zur/zum kommunalen Bilanzbuchhalter*in, ein großes kostenfreies internes Fortbildungsprogramm oder Teamleitungspositionen, die auch durch junge Kolleg*innen besetzt werden. Auch als bestehende*r Mitarbeiter*in steht Ihnen immer die Möglichkeit offen, sich auf externe oder interne Stellenausschreibungen zu bewerben, um aufzusteigen oder sich umzuorientieren.

Kreisverwaltung Segeberg

Gründungsjahr: 1867

Leitung: Landrat Jan Peter Schröder

Mitarbeiter: ca. 990

Hamburger Straße 30

23795 Bad Segeberg

