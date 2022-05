Plön – Mehr als eine Stadt – Mehr als ein Job

Nur wenige Kilometer von der Ostseeküste entfernt, bieten sich viele Freizeitmöglichkeiten wie Wassersport, Naturaktivitäten, eine Schwimmhalle und ein lebendiges Vereinsleben. Kurz gesagt: Wer hier lebt, hat das perfekte Umfeld für eine hohe Lebens- und Freizeitqualität.

FAMILIEN.freundlich

Plön ist eine lebenswerte und herzliche Kleinstadt mit viel Natur. Zahlreiche Kindertageseinrichtungen, alle Schularten, kostenfreie Ganztagsschule vor Ort sowie Badestellen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Spielplätze machen die Stadt für Familien und für diejenigen, die zukünftig eine Familie gründen möchten, besonders interessant. Dazu passend bietet die Stadt Plön als Arbeitgeber eine flexible Arbeitszeitgestaltung inklusive der Möglichkeit des alternierenden mobilen Arbeitens. Daraus resultiert eine optimale Work-Life-Balance, die Job und Beruf individuell vereinbaren lässt.

KLIMA.freundlich

Die Stadt Plön engagiert sich natürlich auch stark im Klimaschutz mit einem eigenen Klimaschutzkonzept und verfolgt das Ziel, eine „plastikfreie Stadt“ zu werden. Sharingangebote für Fahrräder (Sprottenflotte) und Auto (stattauto) sind ebenso eine Selbstverständlichkeit.

ZUKUNFTS.sicher

Die Stadtverwaltung Plön versteht sich als Dienstleister für unsere Bürger:innen sowie die Unternehmen und arbeitet in selbstständigen Teamstrukturen. Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität für unsere Bürger ständig zu verbessern. Als Arbeitgeber bietet die Stadt Plön einen wirtschaftsunabhängigen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, eine vielseitige, verantwortungsvolle und fachlich interessante Tätigkeit in einem engagierten Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD und tariflich vereinbarte Sonderzahlungen. 30 Tage Erholungsu r l a u b, eine Jahressonderzahlung, die Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung, der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung gehören ebenso zu den Vorteilen wie eine zusätzliche Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, der Fahrtkostenzuschuss für ein ÖPNV-Ticket, Optionen der persönlichen und fachlichen Weiterbildung und ein Pool an modernen E-Dienstkraftfahrzeugen sowie E-Fahrrädern zu großartigen Vorzügen der Stadt Plön.

AUSBILDUNGS.stark

Die Stadt Plön bietet nicht nur vielfältige Tätigkeitsbereiche, sondern bildet auch in abwechslungsreichen Berufen aus:

- in der Verwaltung: Verwaltungsfachangestellte/ r

- in der Tourist-Info: Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit

- in der Stadtbücherei: Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste

- im PlönBad: Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

- in der offenen Ganztagsschule: Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

Stadt Plön

Mitarbeitende: ca 140

Schloßberg 3-4

24306 Plön

Tel. 04522/505-0

www.ploen.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge