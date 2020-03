Top-Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst

Öffentlicher Dienst ist gleich staubige Aktenstapel plus plattgesessener Bürostuhl? Weit gefehlt: Der öffentliche Dienst ist heutzutage facettenreicher denn je. Digitalisierung, technischer Fortschritt und neue Anforderungen an unser gesellschaftliches Zusammenleben sorgen hier für ein abwechslungsreiches Spektrum an Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wer hier arbeitet, hält das Land in Bewegung – ob vom Schreibtisch aus oder auf der Straße, in der Stadt oder auf dem Land. Als Mitarbeiter*in profitiere ich schon längst nicht mehr „nur“ von Sicherheit und Planbarkeit. Hier locken auch viele andere spannende Vorteile, mit denen man auf den ersten Blick vielleicht nicht rechnet.

Am 28.03.2020 lernt ihr hier und in unserer Beilage „Top-Arbeitgeber“ einige Unternehmen im öffentlichen Dienst von einer anderen Seite kennen. Seid gespannt!