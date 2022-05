Unser Dach. Beste Perspektiven.

Welche Aufgaben haben wir?

Wir übernehmen die staatlichen Hochbauaufgaben für Bund und Land in Schleswig- Holstein. Wir bewirtschaften die vom Land genutzten Liegenschaften und beschaffen Material und Leistungen. Mit unseren rund 1.700 Beschäftigten bringen wir jährlich ein Auftragsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro an den Markt. Neben unserer Zentrale in Kiel haben wir 14 Büros im Land.

Was zeichnet uns aus?

Unser Fundament bilden unsere Mitarbeitenden. Um ihre Zufriedenheit und Qualifizierungen zu fördern, lassen wir uns regelmäßig von externen Experten überprüfen. Dabei geht es um Themen wie flexible Arbeitsformen, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie um Chancengleichheit und unseren Bewerbungsprozess.

Was bieten wir unseren Mitarbeitenden?

Dank dieser Überprüfungen unserer Personalarbeit haben wir eine Vielzahl von Benefits eingeführt, von denen unsere Mitarbeitenden profitieren.

• Ortsunabhängiges Arbeiten mit mobiler Ausstattung ist bei uns selbstverständlich. In unserer neuen Kieler Zentrale hat sich unsere Arbeitskultur zum agilen Desksharing gewandelt.

• Frühaufsteher oder Langschläfer? Bei uns können Sie zwischen 6 Uhr und 21 Uhr Ihre Arbeitszeit passend zu Ihrer aktuellen Lebensphase gestalten.

• Wir fördern stetiges Lernen mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen. Mit einem individuellen Coaching haben Sie die Möglichkeit, sich im beruflichen Umfeld passend zu Ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Wir bauen unsere Angebote regelmäßig aus, damit unsere Mitarbeitenden die aktuellen Herausforderungen bestmöglich meistern können und das Zusammenspiel von Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitsleistung möglichst eigenverantwortlich gestalten können.

Wer passt zu uns?

Bei unserer Personalauswahl achten wir nicht nur ausschließlich auf Fachkenntnisse, sondern auf Persönlichkeit. Wir wollen Menschen mit Leidenschaft und Engagement, die bereit sind, sich und die GMSH weiterzuentwickeln.

Welche Fachkräfte suchen wir?

Ingenieure (m/w/d) und Techniker (m/w/d) diverser bauspezifischer Fachrichtungen; Handwerker (m/w/d); Bürokaufleute im Fachgebiet Bau- und Immobilienwirtschaft und Bewirtschaftung sowie Informatiker (m/w/d) oder IT-affine Persönlichkeiten – wir gestalten zusammen Ihren Job bei der GMSH passend zu Ihren Bedürfnissen.

Gebäudemanagement

Schleswig-Holstein AöR

(GMSH)

Gründungsjahr: 1. Juli 1999

Geschäftsführer: Frank Eisoldt

Mitarbeitende: 1.700

Küterstraße 30, 24103 Kiel

Vanessa Rother,

vanessa.rother@gmsh.de

karriere.gmsh.de

Benefits:

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge