Ein Dienstleister für jedes Bedürfnis

Eine schlanke Unternehmensstruktur spielt in der Einrichtungen „Seniorenzentrum Marienhof“ in Ascheberg, „Seniorenresidenz Landhaus Tensfeld“ in Tensfeld, die „Seniorenresidenz Landhaus Redderberg“ in Dersau und die im September 2020 neu eröffnete Einrichtung in Kirchbarkau „Seniorenzentrum Kirchbarkau“ sowie der persönliche Kontakt zu Bewohnern und auch zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine entscheidende Rolle zur Weiterentwicklung.

Und neu …

Durch eine freigestellte Praxisanleiterin ermöglicht die Convivo Nova Gruppe die Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Auszubildenden auf hohem Niveau. Die Ausbildung von Pflegekräften zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau stellt eine wichtige Säule in der Unternehmenspolitik und des Geschäftsführers dar. An allen Standorten können Ausbildungen gestartet werden. Unter bestimmten Kriterien werden diese auch im Rahmen des Qualifizierungs-Chancen-Gesetz finanziell unterstützt. Die Prüfung sowie eine eventuelle Beantragung können in den Einrichtungen vorgenommen werden. Auch als Arbeitgeber zeichnet sich die Convivo Nova Gruppe durch viele Vorteile im Bereich der Arbeitszeitgestaltung sowie der übertariflichen Vergütung plus Zuschläge und Zulagen als attraktiver Arbeitgeber im Kreis Plön und im Kreis Segeberg sehr gut am Markt aus. Infos dazu über die Homepage unter der Rubrik Jobs und direkt in einem unserer Standorte.

Key Facts (Pflegefachkraft):

- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche

- Zeitzuschläge von 25 – 50 % bei Sonn- und Nachtarbeit

- Flexible, sichere Dienstplanung

- Betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. als Wund– experte, Wohnbereichsleitung, Praxisanleiter etc.)

Die Standorte der Convivo Nova Gruppe:

Convivo Nova GmbH (Zentrale)

Bauerland 2, 25245 Kirchbarkau,

Tel. 04302/7059-510 Fax: -599

Seniorenzentrum Kirchbarkau,

Bauerland 2, 24245 Kirchbarkau,

Tel. 04302/7059 – 500

info@seniorenzentrum-kirchbarkau.de

Seniorenresidenz Landhaus Redderberg,

Redderberg 18a, 24326 Dersau,

Tel. 04526/30 78 129

info@seniorenresidenz-dersau.de

Seniorenresidenz Landhaus Tensfeld,

Segeberger Str. 7, 23824 Tensfeld,

Tel. 04557/981-120

info@seniorenresidenz-tensfeld.de

Seniorenzentrum Marienhof,

Am Marienhof 19, 24326 Ascheberg,

Tel. 04526/33 80 0

info@seniorenzentrum-marienhof.de

Seniorenzentrum Cismar

info@seniorenzentrum-cismar.de

Benefits:

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Übertarifliche Bezahlung

Convivo Nova GmbH

Gründungsjahr: 2021

Geschäftsführer: Torsten Gehle

Bauerland 2 24245 Kirchbarkau

Tel. 04302/7059 -510

Fax: 04302/70 59 599

E-Mail: info@seniorenzentrum-kirchbarkau.de