Diakonie Schleswig-Holstein

Ihnen sind Teilhabe, Miteinander und Gerechtigkeit wichtig? Sie suchen einen Job, in dem Sie diese Werte verwirklichen können? In unseren Einrichtungen können Sie Ihre Werte leben und Menschen aller Altersgruppen in verschiedenen Lebenslagen und Notsituationen unterstützen. Unter dem Dach der Diakonie versammeln sich unterschiedliche Träger und Einrichtungen der sozialen Arbeit.