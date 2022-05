Erfahrener Pflegeservice mit nordischem Charme

Das Team der beiden Gründerinnen Maria Hartmann und Marika Magyar ist zur Stelle, wenn Hilfe in den Lebensbereichen Pflege, Haushalt, Medizin oder Begleitungen benötigt wird. „Im Laufe der Jahre haben wir auch stationäre und teilstationäre Einrichtungen eröffnet, welche unseren Kunden heute zusätzlich zur Verfügung stehen“, berichten die beiden Schwestern.

Starker Ausbildungsbetrieb

Durch das große Leistungsspektrum von u.a. ambulanter Pflege, Beratung, Tagespflege, Palliativ Care und Demenzwohngruppen bieten sich den Teammitgliedern reichlich Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. „Gemeinsam finden wir für jeden eine passende Stelle. Auch komplett unerfahrene Neueinsteiger oder Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen“, versichern die Geschäftsführerinnen. Als erfahrener Ausbildungsbetrieb begeistert der Mobile Pflegeservice Kiel OHG seit fast 30 Jahren Nachwuchskräfte für diesen Beruf und bietet ihnen vielfältige Fort- und Weiterbildungsoptionen.

Vielseitige Arbeitsfelder

Der Mobile Pflegeservice Kiel OHG ist breit aufgestellt, die Mitarbeiter können innerhalb des Betriebes ganz unterschiedliche Arbeitsfelder ausprobieren. Und das an vielen verschiedenen Standorten in Kiel. Wer beruflich mehr will, kann sich zur Praxisanleitung, zum Pflegeberater, zur Palliativ- Care-Fachkraft (SAPV), zur Pflegedienstleitung oder zum Wundexperten weiterqualifizieren. Die Neuen im Team können sich nach der persönlichen Einarbeitung auf viele weitere Vorteile freuen: ein gutes Gehalt mit Sonderzahlungen durch ein Bonussystem, die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge, der Dienstplan kann aktiv mitgestaltet werden, am Geburtstag hat man frei, bei Bedarf wird der Führerschein bezuschusst, und zur Einschulung des Kindes gibt es einen Schulranzen geschenkt. Alle Pflegefachkräfte, die ambulant arbeiten, bekommen ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung, inklusive Benzinerstattung.

Dynamisches Team

Die zwei gebürtigen Schwedinnen haben ihr Unternehmen nach nordischem Vorbild aufgebaut und den skandinavischen Charme in nahezu alle Bereiche einfließen lassen. „Uns ist wichtig, dass nicht die Krankheit oder das Alter im Mittelpunkt des Menschen steht, sondern das schöne Leben selbst“, sind sich beide einig. „Unser dynamisches und sympathisches Team freut sich stets über neue Kollegen in allen Bereichen“, betonen Maria Hartmann und Marika Magyar.

Mobiler Pflegeservice Kiel OHG

Gründungsjahr: 1994

Geschäftsführung: Marika Magyar und Maria Hartmann

Mitarbeitende: 150

Annenstraße 9

24105 Kiel

Tel. 0431/922 21

info@mobilerpflegeservice.de

www.mobilerpflegeservice.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Familienunternehmen

Aufstiegschancen

Firmenwagen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten