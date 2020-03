„Unser Erfolgsrezept: Wir richten uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter aus und passen uns an deren verschiedene Lebensphasen an“, so Anja Goldschmidt-Frahm. „Viele KollegInnen haben Kinder, wichtige private Verpflichtungen oder noch einen weiteren Job. Darauf nehmen wir Rücksicht und bauen unsere Dienstpläne um die individuellen Wünsche unserer Mitarbeiter herum. Unsere Pflegedienstleiterin Doris Hübner passt zusammen mit unserer Planungsleitung Tanja Boock jede Woche die Dienstpläne individuell an, um möglichst viele Wünsche berücksichtigen zu können.“

Das Thema „Wertschätzung“ steht beim Krankenpflegeteam Kiel an oberster Stelle: „Wir wissen, wie anstrengend der Pflegeberuf sein kann“, sagt Anja Goldschmidt-Frahm. „Da wird den Mitarbeitern oft alles abverlangt. Umso wichtiger ist es, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der unsere MitarbeiterInnen kurz abschalten können und sich zwischendurch erholen. Mit unserem Umzug Anfang des Jahres in die neuen Räumlichkeiten in der Ringstraße haben wir weitere Möglichkeiten geschaffen, die Aufgaben vor oder nach der Pflege flexibel und individuell zu gestalten: in Ruhe die Pflegedokumentation komplettieren, kollegialer Austausch, gemeinsame Fallbesprechungen. Auch die PflegeschülerInnen können sich gemeinsam mit ihren MentorInnen zurückziehen, um das Gelernte zu vertiefen.“

Die zentrale Lage der Büroräume und die große Anzahl der Parkplätze direkt vor der Tür ermöglichen den MitarbeiterInnen, stressfrei und ohne nervige Parkplatzsuche ihre Arbeitsunterlagen zu holen, Fahrzeuge zu tauschen oder an Besprechungen teilzunehmen. Die sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel bietet Möglichkeiten, die Arbeit ohne eigenen Pkw aufzunehmen.

Warum das Krankenpflegeteam Kiel für viele Mitarbeiter ihr zweites Zuhause geworden ist, bringt Sandra Littmann auf den Punkt: „Besonders toll finde ich hier den offenen, hilfsbereiten und herzlichen Umgang miteinander. Es herrscht immer gute Laune und ich gehe definitiv mit Freude und Spaß zur Arbeit. Auch die wöchentlich angebotenen Yogastunden sind eine Bereicherung für mich und helfen mir, in stressigen Situationen zwischendurch abzuschalten.“

Wenn man sich fragt, warum das Krankenpflegeteam Kiel all das für seine Mitarbeiter macht, gibt es für Anja Goldschmidt-Frahm nur eine Antwort: „Wir pflegen mit Leidenschaft und zwar nicht nur unsere Patienten, sondern auch unsere Mitarbeiter. Unser Ziel ist eine professionelle und gleichzeitig liebevolle Versorgung unserer Patienten. Unser Team gibt jeden Tag sein Bestes, dafür soll es auch das Beste zurückbekommen.“

Krankenpflegeteam Kiel

Gründungsjahr: 1994

Geschäftsführer: Anja Goldschmidt-Frahm

Mitarbeiter: 60

Ringstraße 19

24114 Kiel

Tel. 0431/260 40 60

info@kpt-kiel.de

www.kpt-kiel.de