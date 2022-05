„Menschlichkeit ist unsere Stärke“

Menschlichkeit steht als Motto über allem und ist in sämtlichen Unternehmensbereichen zu spüren. Sie ist bedeutender Bestandteil der Gemeinnützigkeit, wodurch sich das Kieler Stadtkloster von seinen profitorientierten „Mitbewerbern“ abhebt. Für viele Mitarbeitenden ist das ein wichtiger Impuls, sich für eine Mitarbeit beim Kieler Stadtkloster entschieden zu haben.

Engagement und Motivation

Wer mit viel Freude und Engagement für andere Menschen da sein will, findet hier auch die entsprechenden Rahmenbedingungen vor: Attraktive Vergütung, verlässliche Dienstpläne, individuelle Förderung, gute Aufstiegschancen und Extraleistungen wie unter anderem ein eigenes- Führungskräfteprogramm, Zuschüsse für JobTicket & JobBike sowie ein Krankengeldzuschuss. All das macht das Arbeiten im Kieler Stadtkloster attraktiv und zeigt eine wertschätzende Haltung gegenüber den Mitarbeitenden. Darüber hinaus werden selbst eingebrachte Fähigkeiten jederzeit begrüßt und geschätzt. Dabei liegt die Entwicklung eines jeden Mitarbeitenden dem Unternehmen besonders am Herzen: Eine koordinierte Einarbeitung und die Kostenübernahme bei Aus-, Fort- und Weiterbildung unterstützen die aktive Karriereplanung der Mitarbeitenden – und das in ganz unterschiedlichen Berufsgruppen: Von der Pflege, über Betreuung, Organisation & Verwaltung über Hauswirtschaft und Technik gibt es hier jede Menge zu tun. Teamarbeit steht dabei immer im Mittelpunkt. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb werden nicht nur Arbeits-, sondern auch Ausbildungsplätze in der Hauswirtschaft oder der Pflege angeboten – die Übernahme- und Aufstiegschancen in diesen sicheren Zukunftsberufen sind für alle Absolventen überdurchschnittlich.

Stiftung Kieler Stadtkloster

Gründungsjahr: 1257

Vorständin: Eva El Samadoni

Mitarbeitende: über 750

Harmsstraße 104–122

24114 Kiel

Tel. 0431/58088-0

www.stadtkloster.de

www.helfen-macht-glücklich.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Aufstiegschancen

Teamevents

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Kantine