Miteinander für andere da sein

Dabei ist es ihr gemeinsames Anliegen, den meist hochbetagten oder pflegebedürftigen Bewohnern in den drei Wohnbereichen, der Wohngruppe Demenz und auch in der Tagespflege ein erfülltes, abwechslungsreiches und sicheres Miteinander zu ermöglichen. Das ist nur möglich, wenn auch das Arbeitsumfeld in diesem herausfordernden Bereich entsprechend gestaltet ist. Wertschätzung, Begegnung auf Augenhöhe, Förderung von Fähigkeiten und die Möglichkeit, sich selbst und die eigene Kreativität in die unterschiedlichen Arbeitsprozesse einzubringen, sind nur einige Aspekte, die das Arbeiten in der modernen Senioreneinrichtung so attraktiv machen. „Wir entwickeln uns gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ständig weiter“, erklärt Einrichtungsleiterin Regina Hoedt. „Wir sind immer offen für neue Ideen, probieren aus, machen neu. Es ist ein ständiger Prozess, der uns gemeinsam voranbringt.“ Um das zu erreichen, ist ein gutes Betriebsklima wichtig. Dafür sorgen die familienfreundlichen Dienstpläne und die flexible Arbeitszeitgestaltung, die den Mitarbeitenden Zeit und Raum für Erholung und das eigene Familienleben geben. Die vielen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten zusätzlich verschiedene Aufstiegschancen und damit langfristig eine gute Perspektive und einen sicheren Arbeitsplatz.

Senioren- und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus

Gründungsjahr: 1965

Geschäftsführer:

Wilhelm Kurth

Mitarbeitende: 144

Saarbrückenstraße 48

24114 Kiel

Tel. 0431/260 44 200

www.lotti-huber-haus.de

Benefits:

Aufstiegschancen

Teamevents

Flexible Arbeitszeiten