Pflege und Betreuung mit Weitsicht und Vielfalt

Kernstück des Unternehmens sind verschiedenste spezialisierte Pflegeeinrichtungen, Hausgemeinschaften, Wohnparks sowie inklusive Quartiersprojekte, die das Ziel haben, Menschen jeden Alters ganz nach individuellem Bedarf eine würdevolle, ganzheitliche Pflege und Betreuung zu bieten. „Zu unseren Kunden zählen Menschen, die altersbedingt Unterstützung benötigen, aber auch Menschen mit Behinderung, mit demenziellen und psychischen Erkrankungen sowie Suchterkrankungen“, erklärt Geschäftsführerin Irini Aliwanoglou. Ebenso vielfältig wie die Pflege- und Betreuu n g s formen sind auch die beruflichen Möglichkeiten bei der Pflege SH. „Wir beschäftigen Pflegefachkräfte, Sozial- und Heilpädagogen, Erzieher und Assistenzkräfte – wir freuen uns über jede Bewerbung“, betont Irini Aliwanoglou. So werden beispielsweise in Kiel aktuell für eine neue, innovative Wohnpflegebetreuungsform in der Droysenstraße Mitarbeiter gesucht, die ab Herbst acht junge Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf begleiten. Wer seinen beruflichen Weg bei der Pflege SH einschlägt, merkt schnell, dass Pflegekunden und Mitarbeiter gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. „Durch unseren guten Personalschlüssel bieten wir einen Arbeitsalltag ohne belastenden Zeitdruck, der auch die Vereinbarkeit von Job und Familie ganz selbstverständlich ermöglicht“, erklärt Irini Aliwanoglou und ergänzt: „Wir wünschen uns Mitarbeiter, die mit Freude und Überzeugung bei der Sache sind, die aber auch auf sich selbst achten. Ein enger, konstruktiver Austausch auf Augenhöhe ist uns wichtig.“ Vom Pfleger zum Team- oder Regionalleiter – dank vielfältiger Entwicklungsmöglichkeiten ist dies keine Seltenheit. Auch ein Ortswechsel zu einer anderen Pflege SH-Einrichtung ist möglich.

Benefits:

Aufstiegschancen

Mitarbeiterevents

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Paritätische Pflege Schleswig-Holstein gGmbH

Gründungsjahr: 2008

Geschäftsführerin: Irini Aliwanoglou

Mitarbeiter: 370

Tel. 0431/69 67 98 -0

Zum Brook 4, 24143 Kiel

www.pflege-sh.com

info@pflege-sh-com