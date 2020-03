Service Stern Nord GmbH

„Die Service Stern Nord ist ein besonders vielseitiger Arbeitgeber. Wir arbeiten in allen Bereichen der beiden Unikliniken Kiel und Lübeck eng verzahnt mit den medizinisch-therapeutischen Berufsgruppen des UKSH zusammen“, sagt Geschäftsleiter Sven Raumann. „Durch die fünf Fachbereiche der Service Stern Nord besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeitsfelder.“ Die Service Stern Nord ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des größten Arbeitgebers in Schleswig-Holstein. Als solches kann es seinen Mitarbeitern eine Reihe an Benefits anbieten. „Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut“, erklärt Raumann. „Ein respektvolles, wertschätzendes Miteinander ist uns auf allen Ebenen wichtig. Auch auf Teamdenken legen wir großen Wert.“ Toleranz und Offenheit gegenüber Minderheiten gehören selbstverständlich zu den Grundsätzen des UKSH und der Service Stern Nord. „Gemeinsam mit dem UKSH hat sich die Service Stern Nord bei den Christopher Street Days in Kiel und Lübeck als weltoffener Arbeitgeber präsentiert. Dieses Engagement werden wir fortführen“, verspricht Raumann weiter. Viele Optionen hinsichtlich Teilzeitarbeit gehören genauso wie Dienstplanwünsche und zahlreiche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu den vielen Vorteilen, die die Service Stern Nord ihren Mitarbeitern bietet. „Bei entsprechender Eignung ist ein Aufstieg, zum Beispiel zum Teamassistenten oder zur Teamleitung, sowohl im eigenen Arbeitsbereich als auch fachbereichsübergreifend möglich.

Für Quereinsteiger – auch mit geringer beruflicher Qualifikation – bestehen sehr gute Jobchancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Auch ein Wechsel in andere Fachbereiche als interne Umsetzung ist möglich.“ Fachbereichsspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten werden ergänzt durch jährlich wiederkehrende Auffrischungs- schulungen und individuell an den einzelnen Mitarbeiter angepasste Angebote.

Die Gesundheitsvorsorge nimmt mit aktiven Minipausen, Ergonomieschulungen an allen Arbeitsplätzen, Zugang zu Betriebs- und Hochschulsport und betrieblicher Sozial- sowie Suchtberatung großen Raum ein. Es besteht ein eigener Tarifvertrag. 30 Tage Jahresurlaub werden gewährt, für viele Tätigkeiten gibt es Sonderzulagen. „Befristete Arbeitsverträge werden so früh wie möglich in Festverträge umgewandelt, um unseren Mitarbeitern einen dauerhaften Platz in unseren Teams zu geben“, verspricht Raumann weiter. „Es gibt laufend neue Stellenausschreibungen. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage vorbei.“

Service Stern Nord GmbH

Gründungsjahr: 2005

Geschäftsführer: Peter Pansegrau, Michael Kiens

Mitarbeiter: rund 2000

Ratzeburger Allee 160

23538 Lübeck

Tel. (Kiel): 0431/500-0

Tel. ( Lübeck): 0451/500-0

servicesternnord@uksh.de

www.uksh.de/