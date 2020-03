Top-Arbeitgeber im Bereich Pflege & Services

Jobs in der Pflege und angrenzenden Services sind vor allem eins: Jobs mit Herz und Hand. Neben einer fundierten Ausbildung braucht es hier auch den Sinn für die Menschen. Mit Fürsorge und Vertrauen, Umsicht und Service machen die Angestellten in diesen Bereichen hilfebedürftigen Menschen das Leben leichter. Sie sind Anlaufstelle für Familie und Angehörige, leisten die medizinische Versorgung oder erleichtern den Alltag. Hier zu arbeiten bedeutet Vielfalt und jeden Tag andere Herausforderungen. Es gibt viele Unternehmen, die das Engagement ihrer Angestellten neben dem Gehalt auch mit attraktiven Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und anderen Benefits entlohnen.

Am 28.03.2020 findet ihr in unserer Beilage „Top-Arbeitgeber“ und an dieser Stelle einige dieser Unternehmen aus der Region.