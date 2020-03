Pioniere der Branche

Mit derzeit rund 120 Mitarbeitern bietet das Unternehmen ein umfassendes Dienstleistungsangebot von der Standortanalyse und -akquise über die Planung und schlüsselfertige Errichtung von Windparks bis hin zum technischen und kaufmännischen Windparkmanagement an. Der Fokus liegt besonders auf Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, weshalb das Unternehmen neben dem Stammsitz in Sehestedt am Nord-Ostsee-Kanal auch in Rerik und Eberswalde vertreten ist.

In allen Unternehmensbereichen sind Spezialisten im Einsatz, die sich mit großer Leidenschaft dafür einsetzen, einen entscheidenden Teil zur Energiewende beizutragen. Um das Engagement ihrer Angestellten zu honorieren und um gute Fachkräfte zu binden, schafft die Denker & Wulf AG entsprechende Rahmenbedingungen, damit sich die Mitarbeiter wohl und wertgeschätzt fühlen. Als effektiver Motivator hat sich bereits das „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ (BGM) erwiesen. Über eine Kooperation mit Hansefit bietet der Windkraftspezialist seinen Beschäftigten die Möglichkeit, in diversen Fitnessstudios, Sport- und Schwimmstätten zu trainieren. Auch vor Ort am Hauptsitz in Sehestedt gibt es viele Gelegenheiten, sich sportlich zu betätigen. Darüber hinaus können die Mitarbeiter von der umweltschonenden und gesunden Form der Mobilität in Form von Dienstfahrrädern profitieren. Passend zur Firmenphilosophie sind E-Bikes – nachhaltig und grün – natürlich im Angebot enthalten. Auch das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle. So sind alle Mitarbeiter bei der Denker & Wulf AG auch privat optimal abgesichert, denn die Unfallversicherung gilt über die Arbeitszeit hinaus.

Um weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben, ist das Unternehmen stets auf der Suche nach begeisterungsfähigen Menschen, die echte Leidenschaft für ihren Aufgabenbereich mitbringen und ihren eigenen Beitrag für die Energiewende leisten möchten. Die aktuellen Vakanzen finden sich online unter www.denkerwulf.de/stellenangebote

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

Fort- und Weiterbildungsangebote

Mitarbeiter-Events

Flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsmaßnahmen

Firmenwagen

Denker & Wulf AG

Gründungsjahr: 1991

Vorstand: Torsten Levsen (Vorsitzender), Rainer Newe, Kai Porath

Mitarbeiter: 120

Windmühlenberg

24814 Sehestedt

Tel. 04357/ 9977–0

info@denkerwulf.de

www.denkerwulf.de