Vom Hochbaukran und Teleskopstapler bis zum Stahlnagel gibt es alles, was Bauunternehmer und Handwerker für ihr Alltagsgeschäft brauchen. Neben Werkzeugen und Tischlermaschinen werden auch Bürocontainer und Regal- und Lagertechnik zum Kauf oder zur Miete angeboten. Gleichzeitig ist FN ausgezeichnetes Kärcher-Zentrum in Kiel. Neben dem lokalen Verkauf gibt es verschiedene Onlineshops, Beratung ist per Telefon oder E-Mail möglich.

FN beschäftigt 300 Mitarbeiter in ganz Norddeutschland. Das Unternehmen hat insgesamt sieben Standorte, unter anderem in Kiel-Kronshagen, Hamburg-Billbrook, Rostock und Berlin. Zurzeit werden Mitarbeiter in folgenden Bereichen gesucht:

Ausbildungsstellen (m/w/d):

- Kaufmann für Groß- und Außenhandel

- E-Commerce-Kaufmann

- Mechatroniker für Land-und Baumaschinen

- Mechatroniker für Anlagenbau und Elektronik

Jobangebote (m/w/d):

- Außendienstverkäufer mit handwerklichem oder kaufmännischem Hintergrund

- Innendienstverkäufer mit technischem Verständnis

- CAD-Zeichner

- Monteure/Mechatroniker für Land-, Bau- und Tischlermaschinen

- Service-Einsatzleiter/Techniker

Bei Friedrich Niemann wird selbstständiges Arbeiten ermöglicht. In den einzelnen Abteilungen arbeiten die Mitarbeiter eigenverantwortlich und treffen jeden Tag wichtige Entscheidungen in Eigenregie. Das erfordert ein umfassendes Know-how. „Wir legen viel Wert auf Weiterbildung – sowohl im technischen als auch im organisatorischen Bereich“, so Peter Niemann, einer der drei Geschäftsführer. Die aufgebaute Expertise wird jedes Jahr gebündelt auf einer Hausmesse präsentiert. Über 1000 Handwerker strömen dann nach Kiel, um sich bei Friedrich Niemann über die neuesten Technologien rund um den Bau zu informieren.

Die Zukunft von Friedrich Niemann GmbH & Co. KG ist gesichert. In die Führungsetage des Familienunternehmens ist bereits die vierte Generation eingezogen. Am operativen Geschäft sind nun Moritz Niemann (Foto, v.li.n.re.), Peter Niemann, Jochen Niemann und Jonas Niemann beteiligt. Und es wird beständig expandiert und modernisiert. „Im Fokus steht die Digitalisierung aller Arbeitsprozesse“, sagt Jochen Niemann. Und auch das Thema Umweltbewusstsein hat seinen Platz. Die Energie für die Betriebe wird in einer eigenen Solaranlage und einem Blockheizkraftwerk erzeugt.

Die Benefits im Überblick:

Aufstiegschancen

Familienunternehmen

Fort- und Weiterbildung

Gesundheitsmaßnahmen

Mitarbeiter-Events

Übertarifliche Bezahlung

Friedrich Niemann GmbH & Co. KG

Gründungsjahr: 1923

Geschäftsführer: Peter Niemann, Jochen Niemann, Moritz Niemann

Mitarbeiter: 300

Eichkoppelweg 103

24119 Kronshagen

Tel. 0431/54040

www.f-niemann.de