Frische Energie für die Zukunft

Wer Teil des Teams der Stadtwerke Kiel wird, kann nicht nur aktiv den Weg der Energiewende mitgestalten, sondern auch sich selbst gemeinsam mit dem Unternehmen stetig weiterentwickeln. Ob Elektroniker, Informatiker, Maschinenbauer, Juristen, Industriekaufleute, Gebäudetechniker, Betriebswirte oder Kaufleute für Digitalisierungsmanagement – die Vielfalt der Berufe sowie die vielen Möglichkeiten der individuellen Weiterentwicklung machen die Stadtwerke Kiel als Arbeitgeber und auch als Ausbildungsbetrieb so interessant. „Nachhaltig zu investieren ist nicht nur im wirtschaftlichen Bereich für uns ein Muss, sondern auch was Investitionen in unsere Mitarbeiter und Unternehmenskultur angeht“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Frank Meier. „Unsere Belegschaft weiß unser Engagement zu schätzen, und die hohe Bindung unserer Mitarbeiter spricht für sich.“ Eine Vielzahl an Auszeichnungen verdeutlicht dies ebenfalls: 2020 kürte eine Studie von Statista die Stadtwerke Kiel zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Landeshauptstadt. Und seit 2011 werden sie regelmäßig durch audit berufundfamilie als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. Die Studie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ zeichnete die Stadtwerke Kiel 2021 für ihr langfristiges ökologisches, gesellschaftliches und ökonomisches Engagement aus. 2020 war das Küstenkraftwerk als Leuchtturmprojekt an der Kieler Förde offiziell an den Start gegangen. Am 12. Juni laden die Stadtwerke Kiel dort von 10 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, an dem die Besucher nicht nur Einblicke in Europas modernstes Gasmotorenheizkraftwerk gewinnen, sondern sich auch allgemein zum Unternehmen und den beruflichen Möglichkeiten informieren können.

Stadtwerke Kiel AG

Gründungsjahr: 1856

Geschäftsführer: Frank Meier

(Vorstandsvorsitzender),

Dr. Jörg Teupen

Mitarbeitende: ca. 900

Tel. 0431/98793000

Uhlenkrog 32

24113 Kiel

www.stadtwerke-kiel.de

E-Mail: email@stadtwerkekiel.de

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Flexible Arbeitszeiten

Kantine