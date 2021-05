Wo ein Wille, da ein Weg

Wir sind Partnerunternehmen der HPM Die Handwerksgruppe, einer 1989 gegründeten familiengeführten Unternehmensgruppe – mit über 140 erstklassigen und lokal verankerten Handwerksbetrieben in Deutschland und Österreich. Natürlich sind wir Meister im Bereich Elektro-, Kommunikations- und Netzwerktechnik bzw. Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik... Was im harten Praxisalltag aber noch viel mehr zählt: Wir sind Meister im Probleme lösen. Und so haben wir selbst für schwierige Jobs und kni ige Aufgaben ein einfaches Motto: Geht nicht, gibt‘s nicht: Wir gehen die Extrameile, wenn es darauf ankommt, und suchen nach lösungsorientierten Kompromissen, wenn es die Situation erfordert. Oder anders gesagt: Wo ein Wille, da ein Weg! Als mittelständische Fachbetriebe haben wir eine einfache Erfolgsformel: Qualität + Flexibilität + Zuverlässigkeit + der feste Glaube, dass dem Handwerk die Zukunft gehört. Wir arbeiten im Team und als Team. Das bedeutet für uns, dass wir zusammenhalten und einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe pfl egen. Deshalb ist Transparenz nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebter Alltag. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, Ihr Arbeitsumfeld verändern wollen oder auf der Karriereleiter eine Stufe nach oben steigen wollen – werden Sie Teil unseres Teams!

Benefits:

Homeoffice

Dienstwagen

Mitarbeiterevents

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Gärtner Elektrotechnik GmbH

Gründungsjahr: 2018

Tel. 0431-570918-100

Gärtner Haustechnik

Gründungsjahr: 2014

Tel. 0431/570918-200

Geschäftsführer: Björn Jürgensen, Andreas Ott

Mitarbeiter: 70

Zum Brook 9, 24143 Kiel

www.gaertner-elektro-kiel.de

www.gaertner-kiel.de