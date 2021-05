J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH

Kieler Know-how für den Weltmarkt

1884 als Gelbgießerei in der Kieler Innenstadt gegründet, ist unser familiengeführtes Traditionsunternehmen seit Jahrzehnten in Kiel-Friedrichsort ansässig und gleichzeitig Sitz der Firmenzentrale der Unternehmensgruppe Sauer Compressors. Treibende Kraft in der über 135-jährigen Firmengeschichte sind seit jeher unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aktuell beschäftigen wir 330 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Standort in Kiel. „Sauer DNA“ Durch die langfristige, familiäre Unternehmensführung konnte eine eigene „Sauer DNA“ kreiert werden, die Wert auf Diversität, Bindung, Loyalität und Nachhaltigkeit legt – aber auch die Zukunft im Blick behält. Viele Mitarbeitende sind langjährig Teil des Unternehmens und fühlen sich loyal verbunden. Der Fokus auf eine wertschätzende Kultur und starke Verbundenheit innerhalb des Unternehmens schafft trotzdem Raum für Weitblick: „Wir sind intern vielseitig aufgestellt, vereinen verschiedene Sichtweisen und Charaktere und lernen voneinander. Unser Erfolgsrezept ist die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, erklärt Personalleiterin Daniela Gödker. International und interkulturell aufgestellt Unser weltweit umspannendes Vertriebs- und Servicenetzwerk umfasst Partner in nahezu jedem Land und Hafen, die die Bedürfnisse der Kunden innerhalb kürzester Zeit bedienen können. Dieses internationale Netzwerk wird auch intern gelebt. Spannende und herausfordernde Aufgaben „Wir sind nah am Kunden und wissen, was er benötigt. Individuelle Wünsche können wir erfüllen, bieten Nischen-Produkte und Spezial-Lösungen, die andere Anbieter so nicht liefern können“, erläutert Marketingleiter William Koester. Und noch etwas zeichnet das Familienunternehmen, das inzwischen in dritter Generation von Hendrik Murmann geführt wird, aus: der Blick für langfristige Entwicklungen. „Das ermöglicht uns, auch komplexe Projekte über mehrere Jahre abzuwickeln und Kunden bis zu 35 Jahre lang mit Ersatzteilen zu versorgen, sodass wir mit den Kunden meist langfristig und tief verbunden sind.“ Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Karriere mit viel Eigeninitiative, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten und ein hervorragendes Arbeitsklima. Wir freuen uns darauf, motivierte Menschen in unserem Team willkommen zu heißen.

Benefits:

Homeoffice

Mitarbeiterevents

betriebliche Altersvorsorge

Familienunternehmen

Flexible Arbeitszeiten

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH

Gründungsjahr: 1884

Geschäftsführer: Harald Schulz, Franck Lallart, Thomas Heumesser

Mitarbeiter: 330

Brauner Berg 15, 24159 Kiel

Tel. 0431/3940-0

www.sauercompressors.com