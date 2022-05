Mit Innovationen zur Verteidigungsfähigkeit

Die Rheinmetall Landsysteme hat erfolgreich Kernkompetenzen in Fahrzeugentwicklungen und Prototypenbau etabliert – nicht nur für Gesamtsysteme, sondern auch für Rüstsätze, Komponenten und Software. Neben Fahrzeugsystemen gehören autonomes Fahren sowie mechanische, hydraulische und elektronische Baugruppen zu ihren Schwerpunkten. Über 450 Ingenieure aus den Bereichen Systems Engineering, Mechanik, Mechatronik, System Safety, Elektrik, Elektronik und Software sowie Fachkräfte in den angegliederten Bereichen Produktmanagement, IT und Einkauf stellen sich täglich spannenden Herausforderungen. Ob Puma*, Marder, Boxer*, Wiesel, Büffel oder Kodiak – Rheinmetall Landsysteme ist seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von gepanzerten Fahrzeugen befasst, die unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz schützen. Neben Deutschland sind heutige Schwerpunktmärkte Großbritannien, Ungarn und Australien, insbesondere mit dem in Kiel entwickeltem Schützenpanzer Lynx sowie dem 8x8-Fahrzeug Boxer*. In diesen Vorhaben ist die internationale Zusammenarbeit tägliche Realität. Mit wesentlichen Umfängen sind Zulieferbetriebe für Komponenten, Materialbearbeitung und für Ingenieur-Dienstleistungen aus dem Kieler Raum und aus Schleswig-Holstein beteiligt. Von jeher verfolgt Rheinmetall den gesamtheitlichen Systemansatz: von innovativer Neuentwicklung und Serienfertigung mit hoher Qualität über verlässliche Einsatzunterstützung bis zur langfristigen logistischen Betreuung. Als Arbeitgeber ist Rheinmetall ein verlässlicher Partner für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen in Kiel bietet seinen Beschäftigten anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeitsinhalte in Verbindung mit sehr guten Regelungen bei Arbeitszeit und Entgelt, Jobticket, Mitarbeiteraktienprogrammen sowie hoher Arbeitsplatzsicherheit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken es mit Spitzenleistungen und langjähriger Treue zum Unternehmen. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs bei Neuaufträgen und Nachfolgeregelungen gibt es jetzt und in den nächsten Jahren sehr gute Chancen, Teil dieses Teams zu werden, egal ob als Absolvent oder „Professional“. Details gibt es online unter www.rheinmetall.com/karriere

*in industrieller Kooperation

Rheinmetall Landsysteme GmbH

Gründungsjahr: 1990

Geschäftsführer:

John Abunassar (Vors.)

Dr. Björn Bernhard

Stefan Ives

Mitarbeitende: 650



Dr.-Hell-Straße 6

24107 Kiel

Tel. 0431/218501

www.rheinmetall.com

