Mit SWN in die Zukunft

Bei den Stadtwerken Neumünster (SWN) ist gut arbeiten! Das beweisen diverse Auszeichnungen zum Top-Arbeitgeber und auch als bester Ausbilder. „Wir sind stolz, auch in diesem Jahr wieder an der Spitze von zwei Auszeichnungen zu stehen. Dies zeigt, dass unsere spannenden Zukunftsthemen, flexible Arbeitskonzepte, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und unser motiviertes Miteinander gut ankommen“, freut sich Michael Böddeker, SWN-Geschäftsführer. Und er ergänzt: „Es spiegelt wider, was uns wichtig ist: Sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch unsere Auszubildenden bieten wir attraktive Arbeitsplätze in einer spannenden Zukunftsbranche, die den Bedürfnissen moderner Lebensentwürfe mit mehr Flexibilität entsprechen.“