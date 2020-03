OT-KIEL GmbH & Co. KG

Mehr als nur ein Job

OT-Kiel – das OT steht für Orthopädietechnik – ist mehr als „nur“ ein Arbeitsplatz. OT-Kiel ist eine Gemeinschaft, ein Team aus den verschiedensten Gewerken, Berufen und Nationen. Bis heute ist die Firma mit fünf Niederlassungen an drei Standorten (Kiel, Bad Bramstedt, Hamburg) auf über 80 Mitarbeiter gewachsen, die an ihrem Arbeitsplatz neben einer lockeren Atmosphäre, Aufstiegsmöglichkeiten, Fort- und Weiterbildungen, Wertschätzung und Toleranz vor allem eines genießen: Gestaltungsfreiraum. „Lust, Spaß und Motivation sind Faktoren, die nachhaltig zur Qualität beitragen – das ist uns wichtig. Wir setzen auf Eigeninitiative, wer Ideen hat, darf diese einbringen“, so Orthopädiemechaniker-Meister Klaus Wiese, Inhaber von OT. Die Interessen und Fähigkeiten der Mitarbeiter in Einklang zu bringen, um die Firma und damit ihren Nutzen für den Patienten nach vorn zu bringen, ist das Ziel. Dazu braucht es mehr als neueste Robotertechnik und 3D-Drucker, denn trotz ständig weiterentwickelter Digitalisierung gilt es vor allem, diese mit dem traditionellen Handwerk in Balance zu bringen. „Die Technik kann die Mitarbeiter nicht ersetzen“, so Klaus Wiese, „dazu ist das Thema viel zu sensibel und erfordert von jedem einzelnen sehr viel Empathie, denn wir haben es mit Menschen zu tun, die in ihrer Lebensqualität sehr stark eingeschränkt sind. Ihnen die Teilhabe am Leben zu erleichtern, ist unser Auftrag, den wir gern annehmen und dafür alles geben.“ Dafür „muss das Korsett auch passen“. Der Standort in Wassernähe bietet Regeneration mit Meerblick, in der vollausgestatteten Küche wartet frisches Obst, Kaffee, Tee und Wasser gibt es kostenlos, ein interner Newsletter garantiert die Transparenz innerhalb des Unternehmens, und zahlreiche Firmenevents sowie viele gemeinsame außerbetriebliche Aktivitäten sorgen für Zusammenhalt und Teamspirit.

Die Benefits im Überblick:

Betriebliche Altersvorsorge

Fort- und Weiterbildungsangebote

Mitarbeiterevents

Aufstiegschancen

Gesundheitsmaßnahmen

Haustiere

OT-KIEL GmbH & Co. KG

Gründungsjahr: 1908

Geschäftsführer: Klaus Wiese

Mitarbeiter: ca. 80

Niemannsweg 2

24105 Kiel

Tel. 0431/57 09 3-00

Fax 0431/57 09 3-20

info@ot-kiel.de

www.ot-kiel.de