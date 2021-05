SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Energiezukunft mitgestalten bei SWN

„Wir haben diverse Auszeichnungen zum Top-Arbeitgeber erhalten. Und darüber freuen wir uns besonders, weil es widerspiegelt, was uns wichtig ist. Wir bieten attraktive Arbeitsplätze in einer spannenden Zukunftsbranche, die den Bedürfnissen moderner Lebensentwürfe mit mehr Flexibilität entsprechen“, sagt Michael Böddeker, Geschäftsführer der SWN. Die Stadtwerke Neumünster sind ein innovativer und grüner Dienstleister mit den Schwerpunktthemen Energie, Wasser, Mobilität, Telekommunikation, Freizeit und Verkehr. Die Motivation, das Wissen und die Ideen der rund 750 Mitarbeitenden in Neumünster bilden die Basis des Unternehmenserfolgs. Das Energieunternehmen geht gemeinsam mit seinem Team mit der Zeit: „Wir sind mit der aktuellen Herausforderung gewachsen und wandeln dies in Chancen für die Zukunft um. Wir setzen auf digitale Prozesse. Das ermöglicht unseren Mitarbeitenden, zeitlich flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten“, erklärt der Personalleiter Dr. Mark Jahn. Die Vorteile dabei: konzentriert und effizient arbeiten zuhause, mehr Zeit für die Familie und keine Arbeitswege. Bei den Arbeitskonzepten setzt die SWN auf Flexibilität: Soweit es die Tätigkeiten zulassen, ist Mobilarbeit für alle Beschäftigten möglich. Aber alles kann, nichts muss. Denn gibt es auch gute Gründe, das Geschäftsgebäude aufzusuchen: „Wir sind ein tolles Team bei der SWN und kommen auch gerne zusammen. Der persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist durch digitale Formate nicht zu ersetzen“, erläutert der Personalleiter.

Benefits:

Homeoffice

Mitarbeiterevents

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altervorsorge

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

Gründungsjahr: 1899

Geschäftsführer: Michael Böddeker

Mitarbeiter: 750 Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster

Tel. 04321/202-0

Fax: 04321/202-386

E-Mail: swn@swn.net

www.swn.net