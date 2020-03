Schuschan Dentaltechnik GmbH

Die ganze Bandbreite der Zahntechnik

Seit 1999 bietet das Schwentinentaler Meisterlabor die ganze Bandbreite der modernen Dentaltechnik. Mit der Entscheidung, ein neues, größeres Firmengebäude zu bauen, haben die Geschäftsführer Thorsten Juhl und Oliver Schuschan im letzten Jahr die Weichen für die Zukunft gestellt.

In unmittelbarer Nähe zum alten Labor entstand am Ritzebeker Weg der neue Arbeitsplatz von rund 40 Mitarbeitern, die nun seit Januar in hellen, großzügigen und topmodern ausgestatteten Räumlichkeiten ihren Aufgaben nachgehen. „Der Neubau wurde nötig, weil wir mehr Platz brauchten, um unser Labor zukunftsfähig auszustatten", erklärt Thorsten Juhl. Und auf diesem Wege wurden auch die Arbeitsbedingungen spürbar optimiert. Nicht nur die Arbeitsplätze in den unterschiedlichen Abteilungen bieten nun mehr funktionalen Komfort in angenehm lichtem Ambiente. Auch die Sozialräume inklusive Küche, Ruhezone und Kickertisch sind perfekt auf die Bedürfnisse im Arbeitsalltag abgestimmt. Der große Aufenthaltsraum wird dank Beamer auch für interne und externe Fortbildungen genutzt. „Zum Sommer hin wird auch unsere Terrasse fertig sein – für entspannte Pausen im Freien", kündigt Oliver Schuschan an. Oder auch für gesellige Grillabende, denn Unternehmungen wie diese kommen im Team gut an.

Die täglichen Aufgaben verlangen höchste Präzision, Kreativität und termingerechtes Arbeiten – umso wichtiger ist es, den Angestellten Wertschätzung entgegenzubringen. Regelmäßige Teambesprechungen bieten Gelegenheit für konstruktiven Austausch. „In Sachen Arbeitszeiten sind wir flexibel und gehen gerne auf individuelle Bedürfnisse ein, und auch das Thema Gesundheit liegt uns am Herzen", so Thorsten Juhl. Einmal im Monat kommt eine Osteopathin in den Betrieb und steht den Mitarbeitern bei Bedarf zur Verfügung.

Wer mehr erfahren und Teil des Teams werden möchte, ist bei Schuschan Dentaltechnik herzlich willkommen.

Die Benefits im Überblick:

Fort- und Weiterbildungsangebote

Mitarbeiter-Events

Flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsmaßnahmen

Aufstiegschancen

Schuschan Dentaltechnik GmbH

Gründungsjahr: 1999

Geschäftsführer: Thorsten Juhl, Oliver Schuschan

Mitarbeiter: 40

Tel. 0431/798-75 o. -74

Ritzebeker Weg 88a

24222 Schwentinental

info@schuschan-dt.de

www.schuschan-dt.de