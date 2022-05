Team Danfoss für eine nachhaltigere Zukunft

Als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien unterstützen wir langjährige Mitarbeitende und Nachwuchstalente gleichermaßen bei ihrer Weiterentwicklung. Nur wenn man sich wohlfühlt, respektiert wird und keine Angst hat, Fehler zu machen, kann man sein ganzes Potenzial entfalten. Das ermöglicht Kreativität und neue Lösungsansätze. Wir setzen auf vielfältige Teams aus Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten. So können wir Innovationen hervorbringen und langfristig erfolgreich sein.

Danfoss in Neumünster

Unsere Mitarbeitenden in Neumünster arbeiten mit vollem Einsatz daran, präzise und zuverlässige Antriebs- und Steuerungstechnologien für hochmoderne Maschinen zu entwickeln. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden entstehen so Technologien, durch die wir Ressourcen intelligenter einsetzen können. Die Zusammenarbeit unserer rund 950 Kolleginnen und Kollegen zeichnen ein hohes Engagement und echter Teamgeist aus. Diesen Einsatz wissen wir zu schätzen und investieren in die Zufriedenheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, beispielsweise durch gute Arbeitsbedingungen, attraktive Mitarbeiterangebote und flexible Arbeitszeiten. Die Erfahrung und das Know-how vieler langjähriger Kolleginnen und Kollegen wird durch unsere Nachwuchsförderung sinnvoll ergänzt. So bieten wir Ausbildungs- und duale Studienplätze in verschiedenen kaufmännischen und technischen Bereichen an. Aber auch erfahrene Ingenieure/-innen oder neue Kolleginnen und Kollegen für unsere Produktion sind herzlich willkommen.

Danfoss in Flensburg

Unser Werk mit mehr als 500 Mitarbeitenden in Flensburg gilt als wichtigster Innovations- und Produktionsstandort für Halbleiter- Leistungsmodule in Europa. Dabei sind wir in den Bereichen Automotive, Solar- und Windenergie sowie Industrieanwendungen tätig. Hightech-Lösungen von Danfoss aus Flensburg sind zentrale Bestandteile von Technologien, die die grüne Transformation ermöglichen. Demnach steigt die Nachfrage nach unseren Produkten, und unser Standort wird wachsen: So bauen wir unsere aktuelle Reinraum-Produktionsfläche von 4.000 Quadratmetern weiter aus, wodurch sich spannende Jobperspektiven ergeben. Wenn du technologische Innovationen genauso liebst wie wir, dich in einer familiären Unternehmenskultur wohlfühlst und motiviert bist, unseren zukünftigen Erfolg mitzugestalten, bist du in unseren Teams herzlich willkommen. Lerne uns unter danfoss.de/karriere kennen und bewirb dich jetzt: jobs.danfoss.com

Danfoss

Gründungsjahr: 1933

Mitarbeitende: 40.000

Danfoss Power Solutions

GmbH & Co. OHG

Krokamp 35

24539 Neumünster

Danfoss Silicon Power GmbH

Husumer Strasse 251

24941 Flensburg

www.danfoss.de/karriere

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Familienunternehmen

Gesundheitsmaßnahmen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeiten

Kantine