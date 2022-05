Technik – Hand in Hand am UKSH

„Wir sorgen für den einwandfreien Betrieb aller technischen Prozesse und Systeme, die für eine optimale medizinische Versorgung der Patienten im UKSH notwendig sind.“ Mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit und zukunftsweisenden Methoden arbeiten 250 Mitarbeiter an der Planung, Steuerung und Optimierung von Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit auf dem 24 Hektar großen Klinikareal. Die Aufgaben sind vielseitig und komplex: Sie reichen von der Instandhaltung des neuen Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des neuen Klinikgebäudes bis zur anspruchsvollen logistischen Robotik im Keller, betrifft die Notstromanlage ebenso wie die hochmoderne Trinkwasseraufbereitung sowie Druckluft- und Vakuumanlagen. „Wir sind Ansprechpartner für den Haushaltskühlschrank ebenso wie für die Minus-80-Grad-Kühlanlage für Blutplasma. Wir betreuen OP-Säle, Intensivstationen und Sterilanlagen. Daneben sind wir auch für das kaufmännische Gebäudemanagement versierter Ansprechpartner und suchen ebenso im Bereich Bau und Projekte stets engagierte Mitarbeiter.“ Teamgeist und Visionen sind das, was alle Mitarbeiter antreibt. „Einerseits sind wir Spezialisten aus vielen Fachrichtungen, andererseits arbeiten wir Hand in Hand. Das haben wir schon in der Planungs- und Bauphase des UKSH so gemacht, und das ist unser Erfolgsrezept.“ Für technikbegeisterte, zukunftsorientiert denkende Menschen, die sich ihrer Verantwortung für die Gesundheit anderer bewusst sind, ist das Arbeiten auf höchstem Niveau eine Freude. Handwerker, Architekten und Bauingenieure, Auszubildende oder Meister – sie genießen ein gutes Arbeitsklima, familienfreundliche Arbeitszeiten und die Sicherheit, bis mindestens 2044 einen zukunftsbereiten Arbeitsplatz zu haben.

Facility Management

Schleswig-Holstein GmbH

Gründungsjahr: 2015

Geschäftsführer: Stefan Dombrowski, Henrik Harms

Mitarbeitende: 250

Arnold-Heller-Straße 2-6

24105 Kiel

Verwaltungssitz:

Maria-Goeppert-Straße 5

23562 Lübeck

Tel. 0451/500 95 000

www.fmsh.eu

Benefits:

Übertarifliche Bezahlung

Homeoffice/Mobiles Arbeiten

Aufstiegschancen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Kantine