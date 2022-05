Mit der Fertigungstechnik des Metalldrückens hat das Preetzer Unternehmen eine besondere Nische besetzt und zählt heute zu einer Handvoll Betriebe in Deutschland, die diese rund 300 Jahre alte Technik überhaupt noch beherrschen. „Unsere Firma versteht sich als flexibler Zulieferer für Präzisionsdrück- und Tiefziehteile im Feinblechbereich. Unsere Stärken liegen bei schwer verformbaren Metallen. Edelstähle, hitzebeständige Metalle und Leichtmetalle in der Umformung und enge Toleranzen im Ergebnis vergrößern das Einsatzgebiet“, erklärt Jens Weimann, der das Familienunternehmen heute in dritter Generation leitet. Im Preetzer Gewerbegebiet stehen die Zeichen auf Wachstum, denn: „Die europäische Industrie besinnt sich aktuell wieder vermehrt auf europäische Zulieferer“, berichtet Weimann. Um für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein, plant die Firma Thate neben ihrer 3000 Quadratmeter Produktionshalle den Bau einer 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle. Interessierte Bewerber zur Verstärkung des Teams sind jederzeit willkommen. „Wir suchen Industriemechaniker, die sich mit ihrem Know-how in unser erfahrenes Team einbringen, um gemeinsam neue Projekte zu meistern“, so Weimann. Nachhaltig wachsend, zukunftsorientiert, mit kurzen Wegen und flachen Hierarchien – Thate bietet seinen Mitarbeitern langfristige Perspektiven und verantwortungsvolle Aufgaben.

Thate gedrückte Präzision GmbH

Gründungsjahr: 1951

Geschäftsführer: Jens Weimann

Mitarbeitende: 55

Gewerbestraße 2

24211 Preetz

Tel. 043 42 / 799 17-0

Fax 043 42 / 842 30

E-Mail: info@thate.de

www.thate.de

Benefits:

Familienunternehmen

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Aufstiegschancen

Teamevents